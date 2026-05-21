В Україні випробували секретну лазерну систему проти дронів: деталі

Лазерний комплекс «Тризуб» / © Celebra Tech

Український оборонно-промисловий комплекс розробив та успішно випробував секретну антидронову лазерну систему «Тризуб» (Trident) на базі штучного інтелекту. Новітня зброя покликана замінити наддорогі зенітні ракети вартістю до 5 мільйонів доларів, які раніше доводилося витрачати на збиття російських безпілотників за 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє американське видання 19FortyFive.

Розробкою системи займається українська компанія Celebra Tech щонайменше з 2024 року. Наразі тестування та валідація лазера перебувають на фінальній стадії, і комплекс уже наближається до стану початкової оперативної готовності для застосування на полі бою.

Як працює український лазер «Тризуб»?

Система монтується на спеціальному автомобільному причепі та використовує ШІ для автоматичного захоплення, розпізнавання та супроводу цілей. Модуль штучного інтелекту інтегрований із радаром та системою командування і управління.

Демонстраційні відео розробників показують вражаючу ефективність:

Лазер здатний пропалювати броню або фюзеляж безпілотника за 3–4 секунди .

Радіус ефективної дії комплексу становить понад 5 кілометрів .

Під час випробувань лазер успішно знищував цілі розміром від 18 до 33 сантиметрів, випалюючи електронні та оптичні системи наведення, а також критичні елементи конструкції (наприклад, поверхні крил), після чого БПЛА втрачали керування та падали.

Вирішення «економічного тупика» ППО

Протягом майже чотирьох років повномасштабної війни українські міста потерпають від щоденних нальотів іранських дронів-камікадзе Shahed (російське маркування — «Герань-2/3»). Через брак альтернатив Повітряні сили ЗСУ часто змушені застосовувати проти них дефіцитні ракети:

Patriot PAC-3 — від $3 до $5 млн за ракету;

NASAMS (AIM-120) — від $1 до $1,5 млн;

IRIS-T — близько $430 тисяч.

Використання такої зброї проти дронів вартістю від $20 000 до $50 000 створювало виснажливий дисбаланс, який загрожував спустошенням українських складів ППО. Лазерна система Trident працює за некінетичним принципом, тому вартість одного її «пострілу» є мінімальною.

Характеристики потужності лазера, параметри його охолодження та ємність акумуляторів наразі тримаються в суворому секреті. Проте експерти зазначають, що масове розгортання таких комплексів здатне назавжди зняти проблему дефіциту ракет для захисту українського неба від ворожих безпілотників.

