У Китаї Путіну раптово заграли "Лебедине озеро": який сигнал послав Сі Цзіньпін

Путіну заграли «Танець маленьких лебедів» / © Getty Images

Під час офіційної зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна у Китаї відбулася курйозна подія — військовий оркестр Сі Цзіньпіна заграв Путіну «Танець маленьких лебедів». У Росії ця мелодія грає на державному телебаченні, коли помирає вождь.

Про незвичайний плейлист на урочистому заході повідомили російські ЗМІ.

За словами російських кореспондентів, які опублікували музичну програму, для російського диктатора Путіна у Китаї заграли головний саундтрек політичних катастроф в історії СРСР.

Гостей-росіян на прийомі пригощали качкою по-пекінськи під акомпанемент російської та китайської класичної музики.

Під час урочистого прийому в Китаї для російської делегації заграли «Танець маленьких лебедів» Петра Чайковського. Це уривок з балету «Лебедине озеро». Саме цей музичний твір грає на всіх російських каналах, коли у Росії помирає вождь чи президент.

Зокрема, так було після смертей генеральних секретарів Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу (ЦК КПРС) — Леоніда Брежнєва, Юрія Андропова та Костянтина Черненка.

У пострадянському просторі цей музичний твір давно знають як вісник великих політичних потрясінь. Найміцніше ця асоціація за «Лебединим озером» закріпилася під час путчу 1991 року, коли на тлі розвалу країни по телевізору показували лише це.

Сі Цзіньпін послав Путіну вкрай змішаний сигнал, адже на попередній офіційній зустрічі 2024 року Сі подарував Путіну його гігантський портрет. Він був схожим на поминальний.

Серед іншої музики військовий оркестр Китаю заграв:

«Мелодію Пекінської опери»;

«Половецькі танці»;

«У людях»;

«Танець тростинових флейт»;

«Розквітне жасмин»;

«Розповідь царевича Календера»;

«На мосту Лугоу»;

«Вокаліз»;

«В далині»;

«Танець маленьких лебедів»;

«Незабутній вечір»;

«Вальс №2».

Диригентом у Пекіні виступив Юань Вей, а виконав усе військовий оркестр Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Чим нагодували Путіна у Китаї

На офіційному прийомі Путіна та російських гостей у Китаї нагодували такими стравами:

бульйон з креветками;

яловичина у бобовому соусі;

качка по-пекінськи;

в’ялений окіст «Цзіньхуа» з овочами;

локшина по-фунчжоуськи;

гарбузове шарування;

шоколадний брауні;

фрукти та морозиво.

Також російському диктатору подавали китайські вина — каберне совіньйон та шардоне.

Реакція Трампа на зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна:

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та очільника РФ Володимира Путіна, яка відбулася 19–20 травня.

Під час спілкування з журналістами політик підкреслив, що ладнає з обома лідерами, тому схвально ставиться до самого факту проведення цих перемовин.

Водночас Трамп порівняв рівень організації заходу зі своїми минулими візитами. Оцінюючи урочисту частину, він зазначив, що не впевнений, чи була ця церемонія такою ж блискучою, як його власна, та висловив думку, що американська команда все ж перевершила колег.

