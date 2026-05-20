Знову «тягне ногу»: Путін спровокував хвилю чуток про важку хворобу під час візиту до Китаю

Володимира Путіна вітає глава Китаю Сі Цзіньпін під час церемонії привітання у Будинку народних зборів у Пекіні в середу, 20 травня 2026 року. / © Associated Press

Реклама

Глава Кремля Володимир Путін прагне створити непереможний образ, як і незліченна кількість диктаторів до нього, і значна частина цього образу полягає в приховуванні будь-яких проблем зі здоров’ям, за які можуть зачепитися вороги. Проте диктатора вкотре «підловлюють», що стан його здоров’я поганий.

Так, Путіна жорстоко висміяли після того, як він, здавалося, незграбно ходив, коли прибув на саміт із Сі Цзіньпіном у Пекіні. Його права нога здавалася занімілою, коли він йшов у туфлях на платформі червоною доріжкою на зустріч з лідером Китаю.

Про це пише Metro.

Реклама

Нові сумніви щодо здоров’я 73-річного диктатора виникли після того, як він виходив зі свого автомобіля під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Путін незграбно пересуваєт ногами, коли прибув до Пекіна

Спочатку Путін ніби йшов нормально, але потім, наближаючись до червоної доріжки та Сі Цзіньпіна, трохи кульгаючи, почав «тягнути ногу». На мить здалося, що його нога ось-ось підкоситься.

Однак, експерт з питань Росії Стівен Гатчінгс застеріг, що ті, хто сподівається побачити Путіна у поганому стані здоров’я, можуть бути розчаровані.

За його словами, диктатор навчився орієнтуватися в спекуляціях щодо свого здоров’я, які вирували понад десять років у міру його старіння.

Реклама

«Дещо з цього — просто прийняття бажаного за дійсне. Будь-яке незначне відхилення від того, що можна вважати нормальним фізичним виглядом, негайно сприймається як доказ якоїсь прихованої проблеми зі здоров’ям. Ходять історії про те, що в нього рак або захворювання печінки», — каже Гатчінгс.

Експерт припустив, що Путін, який старіє, міг страждати від оніміння ноги під час поїздки на автомобілі або від вивиху щиколотки в минулому.

«Путін залишається таким же красномовним, як і завжди. Він проводить цю щорічну зустріч із пресою і відповідає на запитання іноді протягом шести годин. Важко знайти докази того, що розумові здібності Путіна згасають, хіба що з часом він став більш параноїдальним і дедалі більше замкненим у власному світогляді та пропаганді, і це спотворює його судження», — розмірковує Гатчінгс.

За словами експерта, імідж Путіна заплямований, але не через фізичну проблему, а через проблеми з економікою та нездатність реалізувати свої загарбницькі цілі в Україні.

Реклама

«О*к ледве ходить», — повідомив один український канал. Інший коментатор запитав: «Він використовує екзоскелет?»

Візит Путіна до Китаю — останні новини

Нагадаємо, що Путін слідом за Трампом полетів до Сі Цзіньпіна.

19 травня російський диктатор Володимир Путін розпочав дводенний візит до Китаю для проведення переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. За оцінками аналітиків, Москва наразі фокусується на трьох головних питаннях.

Своєю чергою Дональд Трамп оцінив зустріч лідера Китаю та диктатора Росії й порівняв урочисту церемонію з власним візитом.

Реклама

Новини партнерів