Берлінська назвала єдину умову, за якої Росія погодиться припинити війну проти України

Марія Берлінська

Жодні політичні домовленості чи підписані документи не здатні зупинити Росію від подальших нападів на Україну. Єдиним реальним гарантом безпеки є повне знищення здатності агресора вести війну.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказала волонтерка, керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська, озвучивши головне залізне правило, за яким має жити українська держава.

Коли Росія припинить війну проти України

Марія Берлінська переконана, що тривалість затишшя на фронті прямо пропорційна масштабам руйнування оборонно-промислового комплексу та армії РФ.

«Війну Росії з Україною може зупинити лише ліквідація військової спроможності Росії до агресії. На кілька років, а бажано на декілька десятків років вперед. Тому як тільки буде ліквідовано їхню спроможність рухатися у наш бік, тоді і на якийсь час буде припинено війну», — сказала Марія Берлінська.

Пастка перемир’я: ворог не повинен відновитися

Водночас експертка застерігає від хибного сприйняття можливого призупинення бойових дій. Якщо під час умовного перемир’я Кремль отримає перепочинок та зможе перезапустити свій ВПК, новий напад на Україну буде лише питанням часу.

«Як тільки ми дамо їм можливість цю спроможність під час перемир’я знову наростити, вони знову сюди будуть повертатися. Тому правило таке: знищити ворога, його військову машину і не дати йому відновитися для того, щоб вони надовго забули сюди дорогу і щоб саме слово Україна у них викликало панічний жах», — сказала вона.

З огляду на це, головним завданням України на роки наперед залишається розбудова власної системи тотального технологічного ураження, яка діятиме безперервно і не дозволить агресору навіть накопичувати сили біля наших кордонів.

