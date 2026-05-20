"Динамо" наздогнало "Шахтар" за трофеями в Україні

"Біло-сині" та "гірники" здобули однакову кількість трофеїв на внутрішній арені за часів незалежності України.

"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" завдяки перемозі в Кубку України наздогнало донецький "Шахтар" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.

Тепер "біло-сині" та "гірники" мають по 40 таких трофеїв. У "Динамо" — 17 титулів УПЛ, 14 Кубків України та 9 Суперкубків України.

У "Шахтаря" — 16 титулів УПЛ, 15 Кубків України та 9 Суперкубків України.

Якщо ж брати до уваги не лише внутрішні, а всі турніри за часів незалежності України, то "Шахтар" на один трофей випереджає "Динамо" (41 проти 40), оскільки 2009 року "гірники" завоювали Кубок УЄФА.

Нагадаємо, у фіналі Кубка України кияни 20 травня на "Арені Львів" обіграли першоліговий "Чернігів" з рахунком 3:1.

Крім завоювання трофею, "Динамо" також гарантувало собі потрапляння до єврокубків на наступний сезон, де команда стартуватиме з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

