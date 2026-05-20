Володимир Путін, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Лідер КНР Сі Цзіньпін організував для президентів РФ Володимира Путіна та США Дональда Трампа практично ідентичні державні церемонії під час їхніх візитів до Пекіна. Була лише одна незначна відмінність.

На це звернуло увагу видання Bloomberg.

Обидва лідери отримали максимально урочистий прийом: червона доріжка біля трапа літака, діти з прапорами та вітальними гаслами, а потім офіційна церемонія біля Будинку народних зборів із військовим оркестром, артилерійським салютом і виконанням гімнів.

Переговори також проходили за схожим сценарієм — у Східній залі за довгим столом на тлі традиційної китайської ширми з зображенням журавлів.

Проте відмінності виявилися у деталях протоколу.

Дональда Трампа в аеропорту зустрічав віцепрезидент КНР Хань Чжен, водночас Путіна — очільник МЗС Китаю Ван Ї.

Аналітики пов’язують це з тим, що візити Путіна до Китаю стали регулярними, а приїзд Трампа розглядається як більш рідкісна і значуща подія.

Окрім того, російська делегація виявилася помітно масштабнішою. До неї увійшли п’ятеро віцепрем’єрів, восьмеро міністрів і керівники великих державних корпорацій. Китайська сторона відповіла порівнянним рівнем представництва.

Окрему увагу ЗМІ привернув контраст у складі делегацій: зустріч Трампа з китайським керівництвом відбулася майже винятково в чоловічому складі, водночас на переговорах із Путіним були присутні кілька жінок-чиновників з обох сторін.

Нагадаємо, у вівторок, 19 травня, російський диктатор Володимир Путін розпочав дводенний візит до КНР для проведення переговорів із лідером країни Сі Цзіньпіном.

Візит господаря Кремля відбувся майже одразу після того, як президент США Дональд Трамп відвідав Китай, де також зустрічався з Сі Цзіньпіном.

Згодом президент США Дональд Трамп оцінив зустріч лідерів Китаю та Росії й порівняв урочисту церемонію з власним візитом.

