Шабунін заявив, що "списався" з ЗСУ, бо втратив зір: Мережа кипить

«Служба на папері» чи реальна хвороба?: як Віталій Шабунін опинився в епіцентрі мобілізаційного скандалу / © ТСН.ua

Голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін заявив, що звільнився зі служби у Збройних силах через втрату зору.

Про це він повідомив у соцмережах та оприлюднив свідоцтво про хворобу.

«Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни (рішення ВЛК — у коментарях). Понад 4 роки в Силах оборони: половину з них — на Харківщині та сході (зокрема в Дружківці), решту — в Харкові та Києві», — написав він.

Шабунін стверджує, що нібито його службу «перетворили на цирк»: наприклад, щодня фотографували, як він розвантажував фури з харчами. Також він поскаржився, що йому не дали розгорнути підрозділ дронової ППО.

«Я зайшов у ЗСУ в перший день війни солдатом, виходжу — старшим сержантом. Мій офіцерський контракт відмовився підписати міністр оборони Умєров», — стверджує громадський активіст.

Чому звільнення Шабуніна викликало скандал

Зауважимо, що користувачі соцмереж бурхливо відреагували на інформацію, що Шабунін звільнився з ЗСУ через діагноз щодо вад зору.

Користувачі не вірять, що проблеми зі здоров’ям у нього настільки серйозні.

Коментатори відверто зауважують, що 55-річні «діди» зараз штурмують посадки та захищають лінію фронту з набагато більшими вадами здоров’я.

Крім того, Шабуніна в коментарях «підловили», запитавши, як він тепер обходитиметься без кермування авто, адже серйозні вади зору не дозволяють людині кермувати машиною. Судячи з відповіді, Шабунін не збирається відмовлятися від автівки.

У Мережі припустили, що громадський активіст, який займався боротьбою з корупцією, міг «порішати» ВЛК і сам дати хабар, щоб звільнитися.

Водночас варто зауважити, що деякі коментатори, зокрема з числа чинних військових, стали на захист Шабуніна.

«З такими темпами скоро „рекси“ будуть бороти не лише ТЦК, а й інших військовослужбовців, які менше танків гризли», — написав один із коментаторів.

Крім того, на звільнення з лав Сил оборони Віталія Шабуніна відреагував громадський рух «Чесна мобілізація».

Там переконані, що «списання» Шабуніна з армії «дискредитує ЗСУ та стимулює збільшення числа ухилянтів».

«Адже від початку повномасштабного вторгнення десятки тисяч українців втратили здоров’я, захищаючи власну країну та своїх близьких. Отримали тяжкі поранення або ампутації. І водночас не змогли списатися, бо на фронті не вистачає людей. Водночас такі, як Шабунін, „служать“ лише на папері, фіктивно оформлюючись до військових частин, але при цьому отримуючи реальні «бойові»… Коли одних визнають придатними навіть за наявності серйозних хвороб, а інших «мазаних» списують з армії зі звичайним астигматизмом. Коли одні військові місяцями не вилазять з окопів, а інші «ряжені» — зі столичних ресторанів», — зазначили у ГО.

Нагадаємо, що 2024 року ДБР відкрило кримінальні провадження проти голови ЦПК Шабуніна. Проти нього порушили справи за ухилення від військової служби та підроблення документів.

Упродовж 2023–2024 років у ЗМІ з’явилася інформація щодо звинувачення на адресу Шабуніна в незаконному користуванні службовими відрядженнями, отриманні премій під час служби в ЗСУ та використанні автомобіля, призначеного для ЗСУ, у власних цілях.

