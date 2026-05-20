Шабунин заявил, что "списался" с ВСУ, потому что потерял зрение: Сеть кипит

«Служба на бумаге» или реальная болезнь? Как Виталий Шабунин оказался в эпицентре мобилизационного скандала

Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что уволился со службы в Вооруженных силах из-за потери зрения.

Об этом он сообщил в соцсетях и обнародовал свидетельство о болезни.

«Моя служба завершена. Утратив большую часть зрения, я оставляю ВСУ, куда добровольно мобилизовался в первый день полномасштабной войны (решение ВЛК — в комментариях). Более 4-х лет в Силах Обороны: половина из них — на Харьковщине и Востоке (в частности в Дружковке), остальные — в Харькове и Киеве», — написал он.

Шабунин утверждает, что якобы его службу «превратили в цирк»: например, каждый день фотографировали, как он разгружал фуры с продовольствием. Также он посетовал, что ему не дали развернуть подразделение дронового ПВО.

«Я зашел в ВСУ в первый день войны солдатом, выхожу — старшим сержантом. Мой офицерский контракт отказался подписать министр обороны Умеров», — утверждает общественный активист.

Почему увольнение Шабунина вызвало скандал

Заметим, что пользователи соцсетей бурно отреагировали на информацию, что Шабунин уволился из ВСУ из-за диагноза о проблемах со зрением.

Пользователи не верят, что проблемы со здоровьем у него настолько серьезны.

Комментаторы откровенно отмечают, что 55-летние «деды» сейчас штурмуют посадки и защищают линию фронта с гораздо большими пороками здоровья.

Кроме того, Шабунина в комментариях «подловили», спросив, как он теперь будет обходиться без вождения. Ведь серьезные недостатки зрения не позволяют человеку управлять машиной. Судя по ответу Шабунин не собирается отказываться от авто.

В Сети предположили, что общественный активист, занимавшийся борьбой с коррупцией, мог «порешать» ВЛК и сам дать взятки, чтобы уволиться.

В то же время следует отметить, что некоторые комментаторы, в том числе из числа действующих военных, стали в защиту Шабунина.

«С такими темпами, скоро „рексы“ будут бороться не только ТЦК, а других военнослужащих, которые меньше танков грызли», — написал один из комментаторов.

Кроме того, на увольнение из рядов Сил обороны Виталия Шабунина отреагировало общественное движение «Честная мобилизация».

Там убеждены, что «списание» Шабунина из армии «дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклоняющихся».

«Ведь с начала полномасштабного вторжения десятки тысяч украинцев потеряли здоровье, защищая собственную страну и своих близких. Получили тяжелые ранения или ампутации. И при этом не смогли списаться. Потому что на фронте не хватает людей. Вместе с тем такие как Шабунин „служат“ только на бумаге, фиктивно оформляясь в воинские части, но при этом получая реальные боевые… Когда одних признают пригодными даже при наличии серьезных болезней, а других смазывают с армии с обычным астигматизмом. Когда одни военные месяцами не вылезают из окопов, а другие «ряженые» из столичных ресторанов», — отметили в ОО.

Напомним, что в 2024 году ГБР открыло уголовные производства против главы ЦПК Шабунина. Против него возбудили дела за уклонение от военной службы и подлог документов.

В течение 2023-2024 годов в СМИ появилась информация об обвинении в адрес Шабунина в незаконном пользовании служебными командировками и получении премий во время службы в ВСУ и использовании автомобиля, предназначенного для ВСУ, в собственных целях.

