США 80 лет скрывали существование инопланетян: физик ЦРУ рассказал о 4 видах пришельцев

Физик ЦРУ раскрыл детали секретной программы НЛО

Американское правительство на протяжении не менее 80 лет скрывало существование внеземного разума, а в его распоряжении находятся обломки инопланетных кораблей и тела их экипажей. Анализ мест аварий НЛО позволил идентифицировать не менее четырех отдельных типов бесчеловечных существ.

Об этом рассказали квантовый физик и бывший сотрудник ЦРУ Гэл Путхофф и документалист Дэн Фара в подкасте "Дневник генерального директора" на YouTube.

Разговор состоялся на фоне первого в истории массового рассекречивания правительственных файлов США об НЛО, которые администрация президента Дональда Трампа обнародовала 8 мая 2026 года.

Физик с допуском к самым высоким тайнам

Гэл Путхофф – не типичный «охотник за НЛО». Он является квантовым физиком, работавшим в Агентстве национальной безопасности и ЦРУ, консультировав правительство США по научным вопросам НЛО и являясь главным научным советником Роберта Бигелоу из Bigelow Aerospace. Кроме того, он возглавлял секретную программу ЦРУ Stargate по дистанционному видению — двухлетние исследования, выросшие в полноценную разведывательную программу.

Вместе с Путхоффом в разговоре принял участие Дэн Фара — режиссер документального фильма The Age of Disclosure, который снимался в строжайшей тайне в течение трех с половиной лет. Фильм содержит свидетельства действующего госсекретаря Марко Рубио, морских летчиков, адмиралов, генералов и старших представителей разведывательного сообщества.

«Я получил доступ к самым высоким уровням правительства, армии и разведки. Каждый человек, с которым я общался, очень достоверен», — заверил Фара.

«По крайней мере четыре типа» — и тела в обломках

По словам Путхоффа, показания людей, вовлеченных в операции по изъятию аварийных объектов, позволили составить классификацию бесчеловечных форм жизни.

"Люди, причастные к изъятиям, сообщили, что существует по меньшей мере четыре типа", - пояснил он.

Фара в свою очередь отметил, что несколько его собеседников дали показания под присягой перед Конгрессом о том же. Один из ключевых персонажей — Джей Стреттон, бывший директор Оперативной группы по НЛО и старейший федеральный служащий своего уровня, — заявил, что своими глазами видел бесчеловечные существа и корабли бесчеловечного происхождения.

Кроме того, по словам Путхоффа, часть найденных объектов не являются результатом аварий — они были «просто оставлены в пустыне», как умышленный подарок.

80 лет лжи – и почему секрет держали даже от президентов

Масштаб сокрытия поражает не меньше, чем сами заявления. Так называемая «наследственная программа» — неофициальное название засекреченной структуры — действовала вне контроля Конгресса и Белого дома с конца 1940-х годов под руководством элементов ЦРУ, ВВС, Министерства энергетики и крупных оборонных подрядчиков.

Фара объясняет, что стигматизация темы НЛО была сознательной стратегией: ЦРУ еще в 1953 году запустило кампанию дискредитации, которая, по словам Фары, стала «самой эффективной дезинформационной кампанией в истории правительства США». Голливудские фильмы о смешных пришельцах, высмеивании очевидцев — все это было частью плана.

Что касается президентов — им в большинстве своем просто не рассказывали. Рубио подтвердил в фильме, что эта информация скрывалась даже от действующих президентов: карьерные бюрократы в силовых структурах просто пережидали сменяющиеся администрации.

Что показали рассекреченные файлы Трампа

8 мая 2026 года Министерство обороны США запустило систему PURSUE и опубликовало первую партию материалов об НЛО . В нее вошли фотографии лунных миссий Apollo 12 и Apollo 17, инфракрасные снимки ФБР, военные рапорты и стенограммы переговоров астронавтов. В частности, на снимке Apollo 17 зафиксированы три ярких огня над поверхностью Луны. Сами астронавты тогда допустили, что это могли быть куски льда.

Путхофф и Фара считают, что эта партия только начало. По их словам, большинство федеральных агентств пока передали лишь незначительную часть имеющихся материалов. Следующая партия документов ожидается в ближайшие недели.

«Я думаю, мы наконец дойдем до того момента, который видели только в кино — когда президент подходит к микрофону и говорит миру: мы не одиноки во Вселенной», — подытожил Фара.

