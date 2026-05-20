Чем может обернуться вторжение инопланетян на Землю: тревожный прогноз ученого Гарварда

Инопланетяне

Возможное вторжение инопланетян может обернуться для человечества не только страхом перед неизвестным, но и масштабными политическими, экономическими и психологическими потрясениями.

Такое мнение высказал профессор Гарвардского университета Ави Лоеб, который возглавляет проект Galileo по поиску внеземных технологий, передает издание Daily Mail.

По мнению ученого, первая встреча человечества с инопланетной цивилизацией вряд ли будет похожей на сюжеты популярных фильмов о пришельцах. Лоэб считает, что люди, скорее всего, столкнутся не с живыми существами, а с технологическими устройствами, управляемыми искусственным интеллектом.

Профессор объясняет это огромными расстояниями между Землей и потенциально пригодными для жизни планетами. Например, ближайшая известная пригодная для жизни планета — Проксима Центавра b — расположена в 4,2 светового года от Земли. Поэтому, по словам Лоеба, гораздо реалистичнее предположить прибытие автоматизированных зондов, а не биологических форм жизни.

В интервью Daily Mail профессор заявил, что само появление подобного объекта может стать «потенциальной угрозой для всех землян». Он предупредил, что человечество может столкнуться с политическим, экономическим и духовным хаосом. В частности, ученый не исключает обвала фондовых рынков из-за неопределенности относительно будущего цивилизации.

Лоеб отмечает, что технологии потенциальных пришельцев, вероятно, будут значительно более развитыми, чем человеческие. Это, по его мнению, может стать психологическим ударом для общества.

«Я бы не рассматривал это как кризис, а скорее как осознание того, что мы не находимся на вершине пищевой цепи, с космологической точки зрения», — отметил профессор Лоеб.

В то же время ученый считает, что такая угроза может иметь и неожиданный эффект — объединить человечество. По его словам, перед лицом неизвестной цивилизации страны могут отложить споры и начать сотрудничать между собой.

«Встреча с инопланетными технологиями может объединить всех людей на Земле», — отметил Лоеб. Он сравнил такую ситуацию с появлением незнакомца у дверей дома, когда члены семьи временно забывают о спорах из-за общей угрозы.

Профессор также предполагает, что инопланетные цивилизации могут отправлять зонды в другие звездные системы для исследования потенциально пригодных для жизни планет. Поскольку Земля имеет атмосферу, жидкую воду и находится в пригодной для жизни зоне своей звезды, она могла бы заинтересовать инопланетных исследователей.

При этом Лоеб не исключает и более тревожных сценариев. В частности он выдвинул предположение, что древние внеземные цивилизации могли повлиять на атмосферу Земли. Ученый допускал возможную связь между технологическим вмешательством и пермским вымиранием, которое произошло около 252 миллионов лет назад. Тогда, по оценкам ученых, погибли около 96% морских видов.

Несмотря на то, что большинство ученых объясняют эту катастрофу масштабными вулканическими извержениями и парниковыми газами, Лоеб считает, что альтернативные версии также имеют право на научное исследование.

Профессор подчеркнул, что даже самые необычные гипотезы следует проверять так же тщательно, как и любые другие научные теории.

