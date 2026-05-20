Чим може обернутися вторгнення інопланетян на Землю: тривожний прогноз вченого Гарварду

Інопланетяни

Можливе вторгнення інопланетян може обернутися для людства не лише страхом перед невідомим, а й масштабними політичними, економічними та психологічними потрясіннями.

Таку думку висловив професор Гарвардського університету Аві Лоеб, який очолює проєкт Galileo з пошуку позаземних технологій, передає видання Daily Mail.

На думку вченого, перша зустріч людства з інопланетною цивілізацією навряд чи буде схожою на сюжети популярних фільмів про прибульців. Лоеб вважає, що люди, швидше за все, зіткнуться не з живими істотами, а з технологічними пристроями, керованими штучним інтелектом.

Професор пояснює це величезними відстанями між Землею та потенційно придатними для життя планетами. Наприклад, найближча відома придатна для життя планета — Проксима Центавра b — розташована за 4,2 світлового року від Землі. Через це, за словами Лоеба, набагато реалістичніше припустити прибуття автоматизованих зондів, а не біологічних форм життя.

В інтерв’ю Daily Mail професор заявив, що сама поява подібного об’єкта може стати «потенційною загрозою для всіх землян». Він попередив, що людство може зіткнутися з політичним, економічним і духовним хаосом. Зокрема, вчений не виключає обвалу фондових ринків через невизначеність щодо майбутнього цивілізації.

Лоеб наголошує, що технології потенційних прибульців, ймовірно, будуть значно розвиненішими за людські. Це, на його думку, може стати психологічним ударом для суспільства.

«Я б не розглядав це як кризу, а радше як усвідомлення того, що ми не перебуваємо на вершині харчового ланцюга, з космологічної точки зору», — зазначив професор Лоеб.

Водночас науковець вважає, що така загроза може мати й несподіваний ефект — об’єднати людство. За його словами, перед обличчям невідомої цивілізації країни можуть відкласти суперечки та почати співпрацювати між собою.

«Зустріч з інопланетними технологіями може об’єднати всіх людей на Землі», — зазначив Лоеб. Він порівняв таку ситуацію з появою незнайомця біля дверей будинку, коли члени родини тимчасово забувають про суперечки через спільну загрозу.

Професор також припускає, що інопланетні цивілізації можуть надсилати зонди до інших зоряних систем для дослідження потенційно придатних для життя планет. Оскільки Земля має атмосферу, рідку воду та перебуває у придатній для життя зоні своєї зірки, вона могла б зацікавити інопланетних дослідників.

При цьому Лоеб не виключає й більш тривожних сценаріїв. Зокрема він висунув припущення, що стародавні позаземні цивілізації могли вплинути на атмосферу Землі. Вчений допускав можливий зв’язок між технологічним втручанням і пермським вимиранням, яке сталося близько 252 мільйонів років тому. Тоді, за оцінками науковців, загинули близько 96% морських видів.

Попри те, що більшість учених пояснюють цю катастрофу масштабними вулканічними виверженнями та парниковими газами, Лоеб вважає, що альтернативні версії також мають право на наукове дослідження.

Професор наголосив, що навіть найбільш незвичні гіпотези слід перевіряти так само ретельно, як і будь-які інші наукові теорії.

