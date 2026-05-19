На Сонці зафіксували загадковий сигнал, який тривав 19 днів поспіль: як це вплине на Землю

Сонце / © Associated Press

Науковці зафіксували унікальну аномалію на Сонці, яка побила попередні космічні рекорди. Потужний сонячний радіоспалах не вщухав понад два тижні. Дослідники з’ясували, що стало причиною цього тривалого явища.

Про це пише Gizmodo.

Астрономи зазначають, що подія розпочалася 21 серпня 2025 року, коли Сонце випустило звичайний на перший погляд сплеск радіохвильової енергії. Зазвичай такі явища згасають протягом кількох годин або днів, проте цей сигнал не зникав майже три тижні.

«Рекордна радіоспалах тривала в загальній складності 19 днів, побивши попередній рекорд у п’ять днів», — повідомили дослідники.

Для аналізу цієї події вчені використали дані чотирьох різних місій НАСА, які спостерігали за процесом у трьох послідовних часових інтервалах. Спочатку аномалію зафіксував апарат Solar Orbiter, а згодом підключилися зонд Parker Solar Probe, супутник Wind та місія STEREO-A.

Досліджуваний спалах належить до четвертої категорії (IV). За словами фахівців, це тривалі випромінювання, викликані електронами, що опинилися у пастці у великих магнітних петлях найвіддаленішого шару атмосфери зірки — сонячної корони.

Група вчених із Центру космічних польотів імені Годдарда НАСА розробила нову методику, яка дозволила чітко визначити джерело спалаху за допомогою даних апарату STEREO-A. Вони з’ясували, що епіцентр події розташовувався поблизу шоломоподібного стримера — воронкоподібної структури, де гаряча плазма утримується вздовж магнітних петель.

Науковці висунули обґрунтовану теорію щодо того, чому випромінювання тривало так довго: «Три вибухові викиди, що називаються корональними викидами маси, в одному і тому ж регіоні могли підживлювати цю рекордну подію».

Чому це важливо для Землі

Сами по собі радіохвилі не несуть прямої загрози для людства, проте магнітне середовище, у якому вони виникають, може провокувати небезпечні сонячні бурі. Така активність здатна серйозно пошкодити роботу орбітальних апаратів.

«Саме тому вчені уважно стежать за Сонцем, сподіваючись краще зрозуміти його спалахи, щоб допомогти захистити наші об’єкти на навколоземній орбіті», — зазначають автори дослідження.

Отримані дані, як запевняють експерти, допоможуть фахівцям у майбутньому набагато точніше прогнозувати космічну погоду.

