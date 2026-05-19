Подружжя Алісія Вікандер та Майкл Фассбендер вийшли разом на фотокол у Каннах

Одна з найвідоміших акторських пар знову зіграла у одному фільмі, який презентували на Лазуровому узбережжі.

Алісія Вікандер та Майкл Фассбендер

Алісія Вікандер та Майкл Фассбендер / © Associated Press

Подружжя акторів Алісія Вікандер та Майкл Фассбендер з’явилися разом на публіц. Вони відвідали фотокол до південнокорейського фільму «Надія», у якому обоє зіграли.

Образи у Алісії і Майкла були у одному стилі, адже обоє вибрали ансамблі в молочних відтінках. Алісія, як амбасадорка Louis Vuitton, обрала знову образ від цього знаменитого французького бренду і він включав довгу сукню доповнену лаконічним поясом. Також акторка зібрала волосся у пучок і взула босоніжки. Майкл же одягнув футболку, вільний жакет з ґудзиками і чорні штани.

Також пара разом вийшла на червону доріжку заходу. Алісія знову бала у молочній сукні, але вже без рукавів і з прозорими вставками на спідниці, а її чоловік одягнув класичний смокінг з краваткою-метеликом.

У кіно вони разом знімаються не вперше, адже познайомилась пара саме на знімальному майдінчику фільму «Світло між двох океанів». Вони одружилися на Ібіці 14 жовтня 2017 року і мають двох синів.

