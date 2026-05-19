Гламур
360
2 хв

Чоловік Полякової зробив обрізання після 50 років і пояснив чому: "Олі не сподобалося"

Вадим поділився змінами, які відбулися після традиційного єврейського обряду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
1 коментар
Чоловік української співачки Олі Полякової — бізнесмен Вадим Буряковський — відверто розповів про своє єврейське коріння та рішення зробити обрізання вже у зрілому віці.

За словами Вадима, він багато років відкладав традиційний єврейський обряд, хоча ще у 90-х пообіцяв духовному наставнику, що колись наважиться на цей крок. Зрештою бізнесмена переконав ребе — духовний лідер єврейської громади. І вже після 50 років він усвідомлено пішов до синагоги робити обрізання.

«Моєму старшому братові робили обрізання, і в мого тата було обрізання. А мені його не зробили. Але дали єврейське ім’я Давид — так звали мого дядька. Обрізання відбулося спонтанно. Багато років поспіль я приходив на день народження однієї шанованої мною людини-єврея, і туди також приходив наш ребе. Ще у 90-х роках я пообіцяв зробити обрізання. Ребе мені все пояснив. Але ми постійно переносили це, і на тому дні народження ребе сказав, що вже час. Наступного дня я прийшов до синагоги, і мені провели цю процедуру», — поділився Вадим в інтерв’ю проєкту «Менора».

Чоловік співачки також зізнався, що після процедури відчув серйозні внутрішні зміни та навіть заговорив про духовне переосмислення. Водночас він чесно розповів і про реакцію дружини Полякової.

«Спочатку Олі це не сподобалося — якщо говорити про фізіологію. Після цього я відчув себе щасливішою людиною. Таке відчуття, ніби Всевишній усе ж таки піклується про мене. На душі стало спокійніше. Тобто внутрішньо розумієш, що те, як ти живеш, тобі призначено», — зізнався Вадим.

Також бізнесмен наголосив, що пишається своїм походженням і любові до єврейської культури — цьому його навчив ще батько.

До речі, нещодавно Вадим Буряковський висловився про чоловіка-іноземця своєї доньки Маші, який теж має єврейське коріння. Бізнесмен навіть заговорив про можливий ґіюр дівчини.

ziz289
17:31, 2026.05.19
Як цікаво за якогось 3.14дараса читати новину за обрізання ) ТСН ви головою йоб...
