Вибили скло: у Львові перехожі штурмували бус із мобілізованим (відео)

Скандал під час мобілізації у Львові

У Львові стався конфлікт між місцевими мешканцями і працівниками ТЦК, які везли в бусі мобілізованого. Люди витягнули чоловіка з буса, побивши у машині скло.

Відповідне відео з’явилося у місцевих пабліках.

Також у бусі, як видно на відео, був також конфлікт з чоловіком, якого хотіли мобілізувати. Внаслідок цього він ногами вибив вікна в бусі.

«В автомобілі був і працівник поліції, це видно на відео, який би по плану мав врегулювати та заспокоїти конфлікт, але він разом зі службовцями ТЦК поїхав з місця, не вийшовши з буса», — зазначили у пабліку «Львівич».

Реакція ТЦК

Львівський обласний ТЦК прокоментував інцидент і підтвердив, що в районі вулиці Богдана Хмельницького у Львові група громадян вчинила агресивні дії щодо службового автомобіля військкомату.

«Було пошкоджено транспортний засіб, створено загрозу життю та здоров’ю особового складу, а також фактично зірвано виконання заходів мобілізації», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК попередили, що такі дії є неприпустимими в умовах воєнного стану та можуть мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства України.

