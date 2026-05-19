Червона сукня на червону доріжку: Джуліанна Мур у вбранні з цікавими вирізами постала в Каннах
Акторка відвідала презентацію французського фільму Garance.
65-річна акторка Джуліанна Мур з’явилася серед гостей Каннського кінофестивалю і вийшла на червону доріжку. Своїм образом оскароносна акторка підтвердила статус модної ікони, адже сукня зірки привернула багато уваги.
Мур обрала вбрання від знаменитого бренду Bottega Veneta — червону довгу вечірню сукню. Це був виріб із цупкої тканини з декольте, яке було цікаво оформлене, а також мало короткі рукави з розрізами на них.
Цей лук Джуліанна доповнила вишуканими коштовностями з каменями, які неймовірно сяяли у її вухах і на шиї. Особливу увагу привертав чокер з великим цертральним каменем коньякового відтінку.
Також акторку помітили в аеропорту, коли вона йшла у простому, але стильному образі. Вона поєднала жакет, штани і зручну кофту.