- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
Красное платье на красную дорожку: Джулианна Мур в наряде с интересными вырезами предстала в Каннах
Актриса посетила презентацию французского фильма Garance.
65-летняя актриса Джулианна Мур появилась среди гостей Каннского кинофестиваля и вышла на красную дорожку. Своим образом оскароносная актриса подтвердила статус модной иконы, ведь платье звезды привлекло много внимания.
Мур выбрала наряд от знаменитого бренда Bottega Veneta — красное длинное вечернее платье. Это было изделие из плотной ткани и декольте, которое было интересно оформлено, а также у наряда были короткие рукава с разрезами на них.
Этот лук Джулианна дополнила изысканными драгоценностями с камнями, которые невероятно сияли в ее ушах и на шее. Особое внимание привлекал чокер с большим чертральным камнем каньячного оттенка.
Также актрису заметили и в аэропорту, когда она шла в простом, но стильном образе. Мур сочетала жакет, брюки и удобную кофту.