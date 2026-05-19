Перец / © Associated Press

Перец — культура с характером. Ему нужны солнце, пространство, правильная влажность и «легкая» почва. Успех выращивания начинается не с удобрений или рассады, а с выбора правильного места. Издание Martha Stewart рассказало, где именно перец лучше не сажать и почему это критично для урожая.

В затененных местах, ведь перец буквально «живет» на солнце. Ему нужно примерно 6-8 часов прямого солнечного света ежедневно, чтобы формировать цветы и плоды. В тени растение вытягивается, становится слабым и «тонким», а количество цветов резко уменьшается, а меньше цветов — меньше плодов. К тому же в прохладном климате плоды созревают значительно медленнее. Там, где застаивается вода. Если после дождя или полива вода «стоит» в почве, это одно из худших мест для перца. Корни этой культуры не переносят недостатка кислорода. В переувлажненной почве растение может желтеть, останавливать рост и сбрасывать цветы. В худшем случае развивается корневая гниль. Даже если куст выживает, он остается слабым и малоплодородным. В зонах с вредителями. Некоторые участки сада уже «имеют репутацию» проблемных из-за постоянных вредителей и перец там особенно уязвим. Самые частые враги — тля и паутинные клещи. Тли скручивают листья, высасывая соки растения и подавляя его рост. Паутинные клещи оставляют мелкие «пятна» на листьях, они теряют жизнеспособность и могут опадать, а на растении появляется тонкая паутина. Слишком тесные насаждения. Перец не любит конкуренции. Если посадить его слишком плотно, он начинает «бороться» за свет, воду и питательные вещества с соседними растениями. Теснота также ухудшает циркуляцию воздуха. Листья дольше остаются влажными, а это создает идеальные условия для болезней. В результате вы получаете более слабые кусты, меньше плодов и больше проблем с вредителями. Там, где раньше росли другие пасленовые. Севооборот — не просто аграрное правило, а ключ к здоровому огороду. Перец не стоит высаживать на месте, где недавно росли томаты, картофель или баклажаны. Все эти культуры относятся к семейству пасленовых и имеют общие почвенные болезни и вредителей. Это повышает риск таких проблем, как вертициллезное увядание, бактериальная пятнистость и фитофтороз. В плотной почве. Если земля в вашем саду тяжелая и «сбитая», перец лучше не высаживать сразу в грунт или выбрать контейнеры. Уплотненная почва ограничивает развитие корневой системы, а слабые корни означают слабое растение и малый урожай. Оптимальные условия для перца — теплое, солнечное, защищенное место с плодородной, хорошо дренированной почвой и стабильной влажностью.

Перец — не просто «летняя культура», а растение, которое очень четко реагирует на условия. Правильное место посадки может сделать разницу между скудным урожаем и корзиной сочных плодов.

