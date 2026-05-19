Известная украинская телеведущая впервые за более чем четыре года приехала в Украину и показалась в слезах
Фролова вернулась на Родину ненадолго.
Телеведущая Василиса Фролова впервые за долгое время вернулась в Украину.
Звезда после длительного проживания с семьей в ОАЭ вернулась в Киев. Ранее в язвительной публичной дискуссии с Фаготом она делилась, что визит вызвали «срочные семейные дела», в подробности которых не вдавалась. Чуть меньше недели Василиса наслаждалась родными улицами и получила немало эмоций.
В своей заметке в Instagram ведущая поделилась кадрами со слезами на разных локациях. Эмоциональными и насыщенными выдались дни звезды. Фролова успела встретиться с самыми близкими, насладиться живописными местами Киева, побывать на различных мероприятиях и просто проехаться в метро. Кроме того, Василиса даже застала воздушную тревогу, что заставило ее спускаться в безопасное место.
«Киев после 4,4 лет. Слишком много впечатлений, а слез еще больше», — поделилась телеведущая.
В комментариях юзеры остались тронутыми от таких теплых снимков после возвращения.
Скажи, как дома хорошо, несмотря на всё
Какие эмоции… У меня мурашки. Наш лучший на Земле Киев. И хочется «Отбой воздушной тревоги» услышать навсегда! Обнимаю тебя, дорогая
Вырвали сердце украинцам
