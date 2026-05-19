Экс-невеста Кличко Панеттьери удивила, почему их 11-летняя дочь не называет ее мамой

Оказывается, дочь Хайден Панеттьери обращается к ней по имени, и даже не ее собственному.

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко — американская актриса Хайден Панеттьери — удивила, почему их 11-летняя дочь не называет мамой.

У бывших влюбленных есть общий ребенок. Девочку зовут Кайя-Евдокия и она жива вместе со своим отцом. На проекте CBS Mornings Хайден Панеттьери признается, что между ними, несмотря на расстояние, складываются прекрасные отношения. Актриса старается как можно чаще видеться с Кайей-Евдокией, они довольно часто звонят друг другу.

«Ей сейчас 11 и она звонит мамочке все больше и больше», — говорит артистка.

Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и их дочь

Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и их дочь

Кстати, дочь Хайден Панеттьери не называет ее мамой. Кайя-Евдокия обращается к ней по имени Бритни. Актриса признается, что сначала была несколько озадачена этим. А потом выяснилось, что Кайя-Евдокия обращается к маме по имени одной из героинь фильма «Добейся успеха: Все или ничего», которую Хайден воплотила на экранах.

«Я поняла, что она говорит о „Добейся успеха: Все или ничего“, потому что ее друзья — фанаты „Добейся успеха: Все или ничего“», — говорит актриса.

Напомним, недавно Хайден Панеттьери призналась, почему отказалась от опеки над дочерью. Также актриса рассказала, в каких отношениях находится сейчас с Кайей-Евдокией.

