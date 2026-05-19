- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
В классических брюках и асимметричном топе с пайетками: стройная Карла Бруни посетила гала-вечер
58-летняя экс-первая леди Франции продолжает демонстрировать красивые аутфиты во время Каннского кинофестиваля.
Карла Бруни стала гостьей гала-вечера Chopard Miracle, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в Ле-Канне.
Для своего появления бывшая первая леди Франции выбрала образ total black. На ней был гламурный топ с асимметричным верхом, расшитый пайетками, который она скомбинировала с классическими широкими брюками со стрелками и черными туфлями. В этом луке она выглядела стройной и красивой.
Бруни сделала аккуратную укладку, нежный макияж, украсила шею бриллиантовым ожерельем, а руки — кольцами с бриллиантами.
Напомним, Карла Бруни на красной дорожке Каннского кинофестиваля сияла в черном бархатном платье макси с глубоким V-образным вырезом до пупка.