Бывшая первая леди Франции блистала на Каннском кинофестивале в платье с принтом "зебра" и в драгоценностях
58-летняя Карла Бруни в черно-белом наряде от Roberto Cavalli продемонстрировала стройную фигуру.
Карла Бруни посетила показ фильма Garance, который состоялся в рамках ежегодного Каннского кинофестиваля.
Экс-первая леди продемонстрировала эффектный образ в обтягивающем черно-белом платье от Roberto Cavalli фасона "русалка" и с графическим принтом зебры, в котором она выглядела стройной. Наряд имел черные широкие бретельки, декольте в форме сердца и шлейф.
Бруни собрала волосы в элегантную прическу с выпущенными спереди прядями и сделала макияж с акцентом на глазах. Свой аутфит она завершила роскошным комплектом украшений Chopard с бриллиантами и изумрудами.
Напомним, Карла Бруни попала под прицел папарацци в Каннах в графитовом комбинезоне и белых кедах.