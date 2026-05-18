Зара Тиндалл в мини-платье и туфлях на шпильках посетила вечеринку в честь своего 45-летия
Зара Тиндалл отлично провела свой день рождения, а ее муж Майк опубликовал их совместное фото с празднования.
Празднование дня рождения Зары прошло в рамках благотворительного турнира по гольфу, организованного Майком для сбора средств в пользу организаций Cure Parkinsons и Matt Hampson Foundation.
Бывший регбист публиковал фото вместе с женой, с шутливой подписью о том, что Зара разрешила ему в свой день рождения поиграть в гольф.
Позже в тот же день Зара и Майк отправились на мероприятие, где именинница блистала в темно-синем мини-платье Rebecca Vallance с серебристой отделкой на горловине и карманах, дополнив лук туфлями-лодочками серебристого цвета с острым носком от Dune London. Ее волосы были распущены, на лице был легкий макияж, а в ушах серьги.
Майк надел синий бархатный смокинг, белую рубашку и черные брюки, а обут черные кожаные туфли.
«Невероятный день, посвященный двум замечательным благотворительным проектам. И, конечно же, нельзя забыть о праздновании дня рождения!», — подписал кадр экс-игрок в регби в своем блоге в Instagram.
Напомним, день рождения Зары Тиндалл совпал с ежегодным благотворительным гольф-турниром Майка в гольф-клубе Belfy в Мидлендсе, средства от которого идут на поддержку организаций Cure Parkinson’s и Matt Hampson Foundation.
