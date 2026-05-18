ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Через неделю ДТЭК вернул свет 318 тысячам семей после обстрелов

В течение прошлой недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 318 тысяч семей, которые были без света в результате вражеских атак.

Комментарии

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 11 по 17 мая энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 389 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно более 318 тыс. семей», - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Днепропетровщине, где через неделю энергетикам удалось вернуть электричество почти 217 тысячам семей.

В то же время в Донецкой области за это время энергетики вернули свет более 43 тысячам семей.

В Одесской области, энергосистема которой также не перестает быть мишенью для врага, на прошлой неделе удалось вернуть свет в доме 39,2 тыс. семей местных жителей.

Кроме того, на Киевщине в тот же период удалось возобновить электроснабжение 19,1 тыс. домов, которые также были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, неделю назад энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроэнергию в дома 340 тысяч семей после вражеских атак.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
18
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie