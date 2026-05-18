Меркель обратилась к Европе из-за войны в Украине: чем упрекнула

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал в вопросе завершения войны в Украине. В интервью она отметила, что «лично считает абсолютно правильным» оказывать Украине военную поддержку.

Об этом пишет Stern.

Ангела Меркель призвала Европу активизировать дипломатические усилия по конфликту с Россией из-за войны в Украине.

«Мне жаль, по-моему, Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал. Дипломатия всегда была оборотной стороной медали, даже во время Холодной войны. Военное сдерживание плюс дипломатическая деятельность — вот что, мне кажется, важно», — заявила Меркель.

Меркель также добавила, что недостаточно того, чтобы только президент США Дональд Трамп прилагал усилия к переговорам с Россией.

Ангела Меркель подчеркнула, что Европа должна выработать собственную общую европейскую позицию. Ведь голос Европы тоже имеет значение.

«Недооценивать Путина было бы ошибкой даже сейчас. И не иметь уверенности в себе было бы такой же ошибкой», — добавила экс-канцлер.

Кроме того, Меркель ответила на вопрос о возможном посреднике от Европы на переговорах с Россией. Недавно российский диктатор Путин предложил бывшего канцлера Герхарда Шредера как посредника в мирных переговорах между Украиной, Европой и Россией.

Меркель заявила, что во время переговоров в Минске после аннексии Крыма Россией и действий пророссийских сепаратистов на украинском Донбассе она «никогда не подумала попросить посредника поехать в Минск вместо себя и поговорить с Путиным».

«Вы должны взять дело в свои руки», — подытожила Ангела Меркель.

Напомним, в европейских политических кругах все активнее обсуждают кандидатуру бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на роль посредника в переговорах с Россией.

По данным Spiegel, она считается оптимальным вариантом благодаря длительному пребыванию вне активной политики и личным контактам как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным.

Потребность в собственном переговорщике возникла в ЕС на фоне неудачного опыта посредничества США, поскольку Европа стремится непосредственно участвовать в процессе. В офисе самой Ангелы Меркель сообщили, что никаких официальных обращений по поводу этой роли им пока не поступало.

Там не уточнили, согласилась бы ли Меркель на такую роль.

