Как правильно высаживать рассаду в почву: секреты выращивания помидоров, перца, баклажанов

Садение рассады

В конце весны украинские огородники переходят к наиболее ответственному этапу сезона — к посадке рассады в открытый грунт. Успех этого процесса закладывает основу для будущего вегетационного периода, ведь от правильных действий зависит, смогут ли молодые растения противостоять летней засухе, и получит ли хозяин обильные плоды вместо большого количества пустоцвета.

Чтобы рассада прижилась и порадовала значительным урожаем, эксперты советуют обратить внимание на агротехнические приемы их выращивания и распространенные ошибки, которые следует избегать во время проведения этих работ.

Как подготовить рассаду к пересадке

Молодые кусты, длительно находившиеся в комфортном комнатном микроклимате, испытывают серьезный шок от резких ночных похождений, сухого ветра или палящего солнца. Чтобы смягчить этот переход, примерно за 7 или 10 дней до начала полевых работ растения начинают закаливать. Их выносят на открытый воздух сначала только на непродолжительное время в полутень, а затем постепенно увеличивают продолжительность пребывания на солнце.

Для томатов существует отдельная уловка, которую часто практикуют опытные специалисты. За 2 суток до пересадки на грядку на каждом стебле осторожно удаляют по 2 самых низких листа. Этого достаточно достаточно, чтобы микроскопические ранки на месте срезов затянулись плотной тканью, благодаря чему во время посадки появится возможность углубить растение без риска развития стеблевых инфекций.

Дополнительно непосредственно перед переездом на постоянное место рекомендуется подкормить рассаду монофосфатом калия, растворив 10 г этого порошка в десяти литрах воды, что существенно укрепит защитные силы растительного организма.

Как сажать рассаду помидоров: максимальное углубление и своевременная подвязка

Помидоры обладают уникальной способностью выращивать мощные дополнительные корни в любой зоне стебля, оказывающейся во влажной среде. По этой причине томаты считаются едва ли не единственными растениями среди пасленовых, нуждающихся в глубокой посадке. Земляной слой во время окучивания должен доходить до уровня первых настоящих листьев или до точек, где они были заранее удалены.

Если за время пребывания в помещении стебли сильно вытянулись и рассада переросла, не стоит копать глубокие ямы, ведь нижние слои земли в мае еще недостаточно прогрелись. В такой ситуации намного эффективнее способ посадки «лежа», когда в длинную неглубокую канавку горизонтально укладывают корневую систему вместе с частью нижнего стебля. При этом верхушку куста обязательно разворачивают в сторону севера, благодаря чему растение под влиянием солнечных лучей в считанные дни самостоятельно поднимется и выровняется, а скрытая под землей часть стебля даст мощный толчок для развития дополнительных корней.

Для обеспечения хорошего проветривания и надежной защиты от фитофтороза кусты нельзя сажать слишком близко. Оптимально оставлять около 50 сантиметров свободного пространства между растениями и не менее 85 сантиметров для междурядий.

Деревянные колышки или другие варианты опор необходимо устанавливать в землю непосредственно в момент посадки куста, так как попытка сделать это через несколько недель неизбежно приведет к травмированию разросшихся подземных побегов.

Как садить рассаду перца: защита чувствительной корневой системы от повреждений и углубления

Сладкие и острые перцы по своей природе носят совершенно другой характер, поэтому нуждаются в противоположном уходе. Эта культура очень отрицательно реагирует на чрезмерное углубление стебля. Если засыпать землю выше уровня, на котором растение развивалось в горшке, его нижняя часть начнет подгнивать, а сам куст на длительное время остановится в росте, тратя силы на выживание. Корневую шейку перца во время посадки оставляют четко на уровне почвы.

Поскольку подземная часть перца чрезвычайно хрупкая и плохо восстанавливается после травм, пересадку осуществляют только методом бережной перевалки. Растение извлекают из емкости так, чтобы цельность земляного кома не нарушилась, после чего его аккуратно перемещают в увлажненную ямку.

В отличие от томатов, перцы предпочитают более тесное соседство, поэтому расстояние между ними на грядке обычно уменьшают до 30 или 40 сантиметров.

Довольно часто огородники высаживают низкорослые сорта по два куста в одну точку, поскольку густые листья соседних растений создают благоприятный микроклимат, защищают землю от пересыхания и помогают стеблям держаться во время сильных порывов ветра.

Как сажать рассаду баклажанов: требования к пространству и первоочередная защита от насекомых.

Баклажаны считаются наиболее чувствительными к теплу среди всех представителей этой семьи, поэтому они остро реагируют на сквозняки и холодную землю. Правила их пересадки полностью аналогичны уходу за перцем, то есть они требуют сохранения целостности прикорневой ком земли и строгого запрета на углубление прикорневой зоны.

Поскольку взрослые баклажаны формируют достаточно массивные и широкие кусты, им выделяют значительную площадь, оставляя по меньшей мере 40 или 50 сантиметров между соседними растениями и около 60 сантиметров для формирования междурядий.

Основная сложность при выращивании этой культуры заключается в том, что молодые посадки сразу после переезда на огород привлекают колорадских жуков, которые ценят баклажанные листья значительно больше картофельных. Для спасения урожая грядки сразу после завершения работ прикрывают тонким белым агроволокном или немедленно обрабатывают безопасными биологическими средствами защиты от вредных насекомых.

Что положить в лунку

Правильное содержание лунки обеспечивает растениям мощный старт, поскольку на истощенной почве рассада будет долго болеть. Специалисты рекомендуют создавать на дне каждой ямки богатое питательными веществами основание, тщательно перемешивая все компоненты с местной землей.

Главным элементом такой смеси является качественная органика, поэтому в каждую ямку добавляют пол-литровую банку созревшего компоста или качественного перегноя, которые значительно улучшают структуру почвы. Использовать свежий навоз на этом этапе строго запрещено, поскольку он повлечет за собой серьезные ожоги молодых корешков. Для снижения кислотности земли и обогащения ее природным калием туда же добавляют 1 столовую ложку древесной золы.

Многие успешные хозяева используют еще один эффективный компонент — одну столовую ложку рыбной муки на одну лунку. Этот продукт является ценным источником органического фосфора и азота, которые постепенно усваиваются, стимулируя активный рост подземной части и гарантируя формирование большого количества цветов в будущем.

Сложившуюся питательную смесь тщательно перемешивают, обильно проливают подогретой на солнце водой и только после полного поглощения жидкости приступают к высадке рассады.

Как подкормить рассаду, режим полива растений

Процесс изменения среды всегда сопровождается сильным стрессом для растений. Для ускорения укоренения и адаптации кусты сразу после посадки полезно полить раствором янтарной кислоты, действующей как мягкий природный стимулятор. Для приготовления такого раствора разводят 2 или 2,5 г сухого порошка в 10 литрах воды, расходуя примерно по пол-литра или чуть больше под каждое растение.

В последствии полив организуют с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры. Помидоры и баклажаны обладают способностью формировать глубокие корни, поэтому их увлажняют редко, но очень обильно, подавая воду исключительно под стебель, чтобы капли не попадали на листья. Перцы, напротив, имеют поверхностную корневую систему, поэтому нуждаются в регулярном поливе небольшими порциями, поскольку образование сухой земляной корки является для них губительным.

Приблизительно через 10-14 дней, когда рассада полностью адаптируется и начнет активно наращивать новые листья, проводят первую критически важную подкормку кальциевой селитрой. Этот шаг является обязательным для защиты будущего урожая от верхушечной гнили плодов, которой особенно подвержены удлиненные сортовые томаты, а азотная составляющая удобрения поможет кустам быстрее нарастить прочную зеленую массу. Для этого 1 столовую ложку селитры полностью растворяют в 10 литрах воды и выливают строго по одному литру под каждое растение, что позволяет свести к минимуму любые риски и заложить надежное основание для будущего сбора урожая.

