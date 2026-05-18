43-летняя звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко раскрыла главный секрет своего молодого вида

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Реклама

Звезда юмористического проекта «Дизель Шоу», украинская актриса Виктория Булитко раскрыла главный секрет своего молодого вида.

В Instagram артистка призналась, что часто слышит вопрос — сколько ей лет. А когда же Виктория отвечает, что ей 43, то удивляются, ведь она значительно моложе выглядит. Знаменитость не скрывает, что это все благодаря косметологическим процедурам.

Виктория Булитко говорит, что летом делает уколы ботокса. Это помогает артистке не жмуриться от солнечных лучей, от чего не образуются морщины. Также актриса делает уколы липолитиков, которые локально расщепляют жировые отложения.

Реклама

Виктория Булитко делает процедуры красоты / © instagram.com/bulitka

«Чаще всего вопросы ко мне — это сколько мне лет и как я так выгляжу. Я постоянно делаю косметологические процедуры и не скрываю это. Обычно летом я делаю инъекции ботокса, чтобы не жмуриться. А сейчас еще захотелось подчеркнуть овал лица. Мне кажется, получилось классно», — призналась актриса.

Напомним, недавно победитель «Евровидения-2009» ошеломил молодым видом. Певец на свежих фото и 17-летней давности почти не изменился.

Новости партнеров