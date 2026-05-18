43-річна зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розкрила головний секрет свого молодого вигляду

Вікторія Булітко

Зірка гумористичного проєкту «Дизель Шоу», українська акторка Вікторія Булітко розкрила головний секрет свого молодого вигляду.

В Instagram артистка зізналась, що часто чує запитання — скільки їй років. А коли ж Вікторія відповідає, що їй 43, то дивуються, адже вона має значно молодший вигляд. Знаменитість не приховує, що це все завдяки косметологічним процедурам.

Вікторія Булітко говорить, що влітку робить уколи ботоксу. Це допомагає артистці не мружитися від сонячних променів, від чого не утворюються зморшки. Також акторка робить уколи ліполітиків, які локально розщеплюють жирові відкладення.

«Найчастіше запитання до мене — це скільки мені років і як я маю такий вигляд. Я постійно роблю косметологічні процедури і не приховую це. Зазвичай влітку я роблю ін’єкції ботоксу, щоб не мружитися. А зараз ще захотілося підкреслити овал обличчя. Мені здається, вийшло класно», — зізналась акторка.

