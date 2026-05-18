Принцеса Кейт розповіла про те, з чого тепер починається кожен ранок в їхній великій родині

Сім'я Уельських переїхала до цього будинку в листопаді 2025 року, і передбачається, що цей будинок стане їхнім постійним місцем проживання.

Принцеса Уельська Кейт

Під час нещодавно проведеної вечірки в саду Букінгемського палацу принцеса Кетрін поділилася подробицями ранкового розпорядку сім'ї у Форест-Лодж.

У будинку немає персоналу, що обслуговує, проте живуть два вихованці — сімейна собака Орла та її щеня Отто. Орла дуже добре поводиться, а от Отто, схоже, все ще перебуває в дитячому віці і вередує. Це означає, що цуценяті потрібно багато уваги з боку сім'ї, і принцеса Кетрін розповіла, як він формує ранковий порядок дня.

На прийомі в саду Букінгемського палацу на початку цього місяця Кетрін розповіла, що перше, що сім'я робить уранці, це переконується, що Отто випустили до саду.

Оскільки у сім'ї немає персоналу, що обслуговує, як передбачається, далі Кетрін, мабуть, готує дітям сніданок і відвозить їх до школи, або це робить принц Вільям. Однак цими подробицями вона не ділилася з публікою.

На цьому самому заході Кейт розповіла про своє нове захоплення, але воно жодним чином не пов'язано із собаками.

