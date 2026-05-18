Кріс Гемсворт і Ельза Патакі / © Associated Press

Видання Psychology Today розповіло про феномен, у якому жінки у стосунках із молодшими чоловіками нерідко відчувають зміну традиційних гендерних ролей, більше контролю над власною сексуальністю та вищий рівень емоційної та тілесної впевненості.

І хоча наукових досліджень у цій темі все ще небагато, наявні дані показують, що такі стосунки можуть як руйнувати, так і підсилювати культурні сценарії про гендер, сексуальність і владу у парі.

У масовій культурі жінку, яка обирає молодшого партнера, часто описують через ярлик «cougar» — термін, який популяризувала авторка Лінда Ловен. Він зазвичай означає жінку старше 35 років, яка перебуває у романтичних або сексуальних стосунках із чоловіком щонайменше на вісім років молодшим.

Цей термін викликає суперечливі реакції, адже частина людей вважає його образливим і сексистським, інші — навпаки, сприймають як символ жіночої автономії, впевненості та сексуальної свободи.

Попри популярність теми, наукові дані про такі стосунки залишаються обмеженими. Одне з небагатьох досліджень провела професорка гендерних і сексуальних студій Мілейн Аларі, яка вивчала інтерв’ю з 55 жінками з району Монреаля.

Її ключове питання звучало просто, але провокаційно, чи дають такі стосунки жінкам більше свободи у вираженні власної сексуальності чи ж вони лише переосмислюють старі гендерні сценарії.

Відчуття сили та сексуальної свободи

Одна з головних причин, чому жінки обирають молодших партнерів, пов’язана з відчуттям більшої сексуальної свободи та контролю у стосунках.

У таких парах часто змінюється сама динаміка інтимності тобто, жінка може відкритіше говорити про свої бажання, легше ініціювати близькість і не боятися бути «занадто активною» чи «надто досвідченою».

У межах цього сценарію молодший партнер нерідко сприймається як відкритішу до нових форм інтимності та готову до експериментів, які у традиційних гетеро стосунках інколи залишаються табуйованими.

Біологія, яка змінює баланс у парі

У дослідженні підкреслюється, що молодші чоловіки часто мають вищу сексуальну витривалість, стабільнішу ерекцію та більшу фізичну енергію. Саме ці фактори, за словами учасниць дослідження, можуть позитивно впливати на сексуальне задоволення жінок.

Порівняно з партнерами старшого віку, молодші чоловіки рідше переживають тривогу щодо власної «чоловічої спроможності», що також знижує напругу у стосунках і робить інтимність розслабленішою.

Жінка як активна учасниця, а не «пасивна роль»

Ще один важливий аспект — зміна ролей у сексуальній взаємодії. У таких стосунках жінка частіше визначає, чого вона хоче, задає темп інтимності та відкрито говорить про фантазії й вподобання.

Йдеться не лише про класичні сценарії близькості, а й про ширший спектр сексуального досвіду, де важливими стають комунікація, довіра та взаємне дослідження бажань.

Для багатьох жінок це стає першим досвідом, коли їхні потреби не просто «дозволені», а справді враховані.

«Мене обирають, бо я знаю, чого хочу»

Частина учасниць дослідження описувала відчуття, що молодші партнери цінують їхню сексуальну впевненість і досвід. У цьому контексті жінка сприймається як зріліша, емоційно усвідомлена, сексуально впевнена та така, що не боїться говорити про свої бажання.

Деякі респондентки відзначали, що молодші чоловіки часто шукають саме таких партнерок, на противагу менш досвідченим ровесницям.

Дослідниця також припускає, що для частини молодших чоловіків такі стосунки можуть бути способом отримати «структурованіший» та впевненіший сексуальний досвід.

Емоційні суперечності та соціальні очікування

Попри позитивні аспекти, жінки у таких стосунках нерідко стикаються з внутрішніми конфліктами. З одного боку вони відчувають себе сексуально впевненими та отримують задоволення від нової динаміки. З іншого можуть переживати тиск стереотипів, боятися ярлика «занадто сексуальної жінки» та відчувати напругу між соціальними очікуваннями й власним досвідом.

Деякі учасниці також зазначали, що у них іноді виникає відчуття, ніби їх сприймають не як особистість, а як об’єкт бажання.

Роль культурних сценаріїв

Дослідження показує важливий парадокс, що навіть у вільних формах стосунків зберігаються старі культурні уявлення про секс і гендер.

Наприклад, акцент на фізичній «чоловічій спроможності» часто відтворює ідею, що секс зводиться до фізіології, очікування жіночої стриманості все ще присутні у культурі та соціальні ярлики впливають на сприйняття таких пар.

Деякі жінки навіть описували себе як «використаних» лише як сексуальних партнерок, а не як повноцінних особистостей.

Ці стосунки можуть змінювати баланс влади

Попри суперечності, дослідження фіксує важливий зсув, адже у таких парах іноді змінюється розподіл влади.

Жінки відзначають більше контролю над інтимністю, більше впливу на сексуальні сценарії та менше страху осуду за власну активність. Це прямо контрастує з традиційними уявленнями, де жіноча сексуальність часто подається як стримана чи пасивна.

Феномен стосунків між жінками та молодшими чоловіками виявляється значно складнішим, ніж соціальні стереотипи.

З одного боку, він може відкривати простір для більшої сексуальної свободи, емоційної впевненості та переосмислення гендерних ролей. З іншого — він усе ще існує всередині культурних рамок, які формують очікування щодо жіночої сексуальності та віку. І саме тому головне питання, яке підіймає це дослідження, виходить далеко за межі віку партнерів. Воно про те, хто насправді має право визначати, якою має бути жіноча сексуальність і чи може вона нарешті перестати бути чимось «нормованим» і стати просто вибором.

