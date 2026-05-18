- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Діана Крюгер у ніжній сукні від Victoria Beckham завітала на івент у Каннах
49-річна акторка обрала для своєї появи на заході жіночне вбрання.
Діана Крюгер відвідала обід Tiffany & Co., який відбувся у готелі Carlton у межах Каннського кінофестивалю.
Для своєї появи на заході акторка обрала ніжну асиметричну синю сукню з білим принтом та вирізом під грудьми з весняно-літньої колекції 2026 бренду Victoria Beckham.
Аутфіт Діана доповнила екстравагатними сіро-бежевими босоніжками. Волосся вона зібрала у хвіст ззаду, уклавши чубчик на один бік, зробила ніжний макіяж і завершила лук комплектом срібних прикрас-ланцюжків.
Нагадаємо, Діана Крюгер на червоній доріжці Каннського кінофестивалю зʼявилася у цікавому ансамблі з колекції осінь-зима 2026 від бренду Givenchy.