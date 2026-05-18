У США виявили критичну проблему із захистом авіабаз від дронів: що сталося

Літак США

Військово-повітряним силам США бракує належних засобів для захисту власних авіабаз на території країни від вторгнень безпілотників, і наразі служба все ще шукає рішення для цієї проблеми.

Про це пише Defence-blog.

Обставини заяви та інцидент на базі Барксдейл

Цю проблему обговорили в Конгресі США 13 травня. Заступник начальника штабу Повітряних сил Девід Табор визнав вразливість баз, відповідаючи на запитання конгресмена Клея Хіггінса про незаконний політ дрона над авіабазою Барксдейл.

Повідомляється, що авіабаза Барксдейл у Луїзіані є стратегічним об’єктом інфраструктури США. Вона слугує домівкою для Восьмих повітряних сил Глобального ударного командування ВПС — штаб-квартири, яка контролює весь флот американських бомбардувальників, зокрема B-52 Stratofortress та новий B-21 Raider. Поява безпілотників над цим об’єктом створює потенційну загрозу розвідки, спостереження чи диверсій.

Конгресмен Хіггінс вимагав відповіді щодо того, чи розуміють у ВПС деталі цього інциденту, чи була реакція належною, а також якими є терміни та вартість фінансування для запобігання подібним випадкам.

«Я задоволений тим, як вони відреагували, враховуючи ресурси, які вони мають. Я не думаю, що ресурсів, які вони мають, достатньо для майбутніх загроз, яких ми очікуємо», — прокоментував генерал-лейтенант Девід Табор дії військових на базі.

Правові та технічні обмеження всередині США

«Ми все ще перебуваємо в процесі розроблення цього. У нас є наша програма, яку, як я вже зазначав, я не вважаю достатньою, особливо не у разі, який ми спостерігали в Барксдейлі, і ми намагаємося розробити інші можливості через GAA 401, які дадуть нам трохи більше ефективності в умовах США», — зазначив Девід Табор.

Програма GAA 401 регулює повноваження Міністерства війни з виявлення та пом’якшення наслідків використання БпЛА на військових об’єктах у межах Сполучених Штатів. Ці повноваження є значно обмеженішими на внутрішній території країни порівняно із зонами ведення бойових дій за кордоном через правила застосування зброї, федеральні авіаційні правила та відповідальність за падіння уламків.

«Було б добре мати кінетичний потенціал, але є очевидні політичні проблеми, але ми певним чином працюємо над цим і розглядаємо інші варіанти, які, можливо, менш кінетичні», — зазначив генерал.

Масштаб проблеми та пошук рішень

За інформацією з матеріалів слухань, зафіксоване над авіабазою Барксдейл вторгнення не є поодиноким випадком — спостереження безпілотників над закритими військовими об’єктами США останніми роками стали систематичними. Наразі точні характеристики дронів, їхнє походження та обсяг зібраних ними даних не розголошуються публічно.

«Ми насправді не знаємо. Ми не впевнені», — зазначив Клей Хіггінс.

Зараз Повітряні сили США вивчають менш кінетичні методи протидії БпЛА, серед яких засоби радіоелектронної боротьби, системи спрямованої енергії та сіткові системи перехоплення.

Проте жоден із цих варіантів поки що не затверджено як постійне програмне рішення для захисту внутрішніх військових баз країни. Служба продовжує перебувати на етапі проектування заходів реагування.

