Як українською замінити слово "совесть": правильні та красиві відповідники
У повсякденному мовленні інколи трапляється слово «совість», однак воно не належить до нормативної української лексики та є запозиченням із російської мови.
Коли йдеться про внутрішнє моральне відчуття людини — здатність оцінювати власні вчинки, усвідомлювати відповідальність перед собою, іншими людьми та суспільством — в українській мові використовується правильний і стилістично природний відповідник «сумління». Саме це слово закріплене в літературній нормі та активно вживається в офіційних текстах, публіцистиці й щоденному мовленні.
Український відповідник слова «совесть»
Єдиним нормативним відповідником у сучасній українській мові є слово «сумління». Воно точно передає значення внутрішнього морального контролю та відповідає нормам українського слововживання.
Фразеологізми зі словом «сумління»
У мові закріпилося чимало сталих виразів, у яких використовується це поняття:
заговорило сумління;
залишити на сумлінні;
діяти всупереч сумлінню;
зі спокійним сумлінням.
Ці вислови широко вживаються в українській мові та допомагають передати моральну оцінку вчинків людини.
Як українською правильно сказати «совесть»?
Нормативним українським відповідником слова «совість» є «сумління». Саме його слід використовувати в літературній та розмовній мові.
Чи можна використовувати слово «совість» в українській мові?
У сучасній українській літературній нормі рекомендується уникати слова «совість» як запозичення та замінювати його на «сумління», яке є питомо українським відповідником.