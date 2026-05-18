Як українською замінити слово "совесть": правильні та красиві відповідники

Чим замінити "совесть" українською

Коли йдеться про внутрішнє моральне відчуття людини — здатність оцінювати власні вчинки, усвідомлювати відповідальність перед собою, іншими людьми та суспільством — в українській мові використовується правильний і стилістично природний відповідник «сумління». Саме це слово закріплене в літературній нормі та активно вживається в офіційних текстах, публіцистиці й щоденному мовленні.

Український відповідник слова «совесть»

Єдиним нормативним відповідником у сучасній українській мові є слово «сумління». Воно точно передає значення внутрішнього морального контролю та відповідає нормам українського слововживання.

Фразеологізми зі словом «сумління»

У мові закріпилося чимало сталих виразів, у яких використовується це поняття:

заговорило сумління;

залишити на сумлінні;

діяти всупереч сумлінню;

зі спокійним сумлінням.

Ці вислови широко вживаються в українській мові та допомагають передати моральну оцінку вчинків людини.

FAQ

Як українською правильно сказати «совесть»?

Нормативним українським відповідником слова «совість» є «сумління». Саме його слід використовувати в літературній та розмовній мові.

Чи можна використовувати слово «совість» в українській мові?

У сучасній українській літературній нормі рекомендується уникати слова «совість» як запозичення та замінювати його на «сумління», яке є питомо українським відповідником.

