ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1018
Час на прочитання
1 хв

Як українською замінити слово "совесть": правильні та красиві відповідники

У повсякденному мовленні інколи трапляється слово «совість», однак воно не належить до нормативної української лексики та є запозиченням із російської мови.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Чим замінити "совесть" українською

Чим замінити "совесть" українською / © unsplash.com

Коли йдеться про внутрішнє моральне відчуття людини — здатність оцінювати власні вчинки, усвідомлювати відповідальність перед собою, іншими людьми та суспільством — в українській мові використовується правильний і стилістично природний відповідник «сумління». Саме це слово закріплене в літературній нормі та активно вживається в офіційних текстах, публіцистиці й щоденному мовленні.

Український відповідник слова «совесть»

Єдиним нормативним відповідником у сучасній українській мові є слово «сумління». Воно точно передає значення внутрішнього морального контролю та відповідає нормам українського слововживання.

Фразеологізми зі словом «сумління»

У мові закріпилося чимало сталих виразів, у яких використовується це поняття:

  • заговорило сумління;

  • залишити на сумлінні;

  • діяти всупереч сумлінню;

  • зі спокійним сумлінням.

Ці вислови широко вживаються в українській мові та допомагають передати моральну оцінку вчинків людини.

FAQ

Як українською правильно сказати «совесть»?

Нормативним українським відповідником слова «совість» є «сумління». Саме його слід використовувати в літературній та розмовній мові.

Чи можна використовувати слово «совість» в українській мові?

У сучасній українській літературній нормі рекомендується уникати слова «совість» як запозичення та замінювати його на «сумління», яке є питомо українським відповідником.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1018
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie