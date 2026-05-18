Єрмака з СІЗО зустрічала колишня президентська охорона — Слідство. Інфо

З УДО у приватну варту колишнього шефа: хто зустрів Андрія Єрмака під брамою СІЗО

Троє охоронців, які у понеділок, 18 травня, приїхали забирати з СІЗО після внесення застави колишнього керівника ОП Андрія Єрмака, ще кілька місяців тому працювали у державній охороні. Принаймні один з них охороняв президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в розслідуванні видання Слідство.Інфо.

Один з охоронців, які сьогодні приїхали забирати Єрмака з СІЗО — Андрій Серветник.

За інформацією видання, востаннє Андрій Серветник зʼявлявся на заходах за участі президента Зеленського у серпні 2025 року — супроводжував главу держави під час молитовного сніданку.

Андрій Серветник / © Слідство.Інфо

Журналісти зв’язалися із Серветником. Він розповів, що навчається в університеті, а на запитання, чи забирав Єрмака у понеділок вранці з СІЗО, не відповів та поклав слухавку.

Другий охоронець — Володимир Чирочка. Журналісти зауважили, що квітні 2022 року він охороняв Єрмака під час візиту Зеленського до Бучі.

Чирочка також потрапив в об’єктив камер УП у лютому 2026 року, коли Єрмак звільнився з ОП та облаштував свій офіс у підвалі Палацу спорту в центрі Києва.

Журналісти зателефонували Володимиру Чирочці, однак він не відповів на дзвінок.

Імʼя третього охоронця наразі не встановлено. Однак він також зʼявлявся на фото із Зеленським та Єрмаком. Останні такі світлини датуються кінцем 2025 року.

За інформацією джерела «Слідства.Інфо» в Управлінні держохорони, охоронці, які прийшли зустрічати Андрія Єрмака, покинули роботу в УДО після його звільнення і надають послуги з охорони як приватні особі. Додатково підтвердити цю інформацію поки не вдалося.

Справа Єрмака: останні новини

Нагадаємо, в четвер, 14 травня, ВАКС обрав колишньому голові ОПУ Андрієві Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн грн.

У залі суду Андрій Єрмак заявив, що не має грошей на заставу.

Гроші не вдалося назбирати одразу, тому вихідні Єрмак провів у СІЗО.

Сьогодні, 18 травня, стало відомо, що колишнього голову ОП внесли всі 140 млн грн застави. Він вийшов на волю з СІЗО.

