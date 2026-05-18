Гроші
227
2 хв

Гроші "Національного кешбеку" можуть згоріти: до якого числа потрібно використати накопичене

У Мінекономіки пояснили, що буде з невикористаним «Національним кешбеком»

Віра Хмельницька
Національний кешбек

Українцям нагадали про терміни використання коштів, накопичених у межах програми «Національний кешбек». Використати нараховані виплати необхідно до 30 червня 2026 року включно, інакше невитрачені гроші повернуться до державного бюджету.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

У відомстві зазначили, що сама програма продовжить діяти у звичному режимі. Користувачі й надалі отримуватимуть компенсації за купівлю товарів українського виробництва, а виплати надходитимуть після 20 числа наступного місяця.

Терміни виплат за Нацкешбеком

Кешбек за покупки, зроблені у квітні, українці отримають наприкінці травня — ці кошти також потрібно використати до кінця червня. Водночас виплати за травневі покупки нарахують уже у липні.

У межах програми громадяни можуть отримувати:

  • 5% кешбеку — за продукти харчування, аптечні товари, автотовари та продукцію для саду й городу;

  • 15% кешбеку — за одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для ремонту, хобі та окремі продукти харчування, зокрема сири, макарони, вівсяну та гречану крупу.

Перевірити, чи бере товар участь у програмі, можна через сервіс «Національний кешбек» у застосунку «Дія» або за допомогою сканування штрихкоду.

Накопичені кошти дозволяється витратити на:

  • оплату комунальних та поштових послуг;

  • придбання ліків і медичних виробів українського виробництва;

  • купівлю книжок та друкованої продукції;

  • продукти українського виробництва;

  • благодійні внески та підтримку ЗСУ.

Щоб долучитися до програми, необхідно оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, підключити її у «Дії» та оплачувати покупки безготівково. Кешбек нараховується лише на товари, які беруть участь у програмі.

Нагадаємо, від 1 березня кошти за програмою «Національний кешбек» будуть нараховувати по-новому. Так, єдина ставка 10% замінюється на 5% або 15% — залежно від категорії товарів.

