- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 2 хв
Гроші "Національного кешбеку" можуть згоріти: до якого числа потрібно використати накопичене
У Мінекономіки пояснили, що буде з невикористаним «Національним кешбеком»
Українцям нагадали про терміни використання коштів, накопичених у межах програми «Національний кешбек». Використати нараховані виплати необхідно до 30 червня 2026 року включно, інакше невитрачені гроші повернуться до державного бюджету.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
У відомстві зазначили, що сама програма продовжить діяти у звичному режимі. Користувачі й надалі отримуватимуть компенсації за купівлю товарів українського виробництва, а виплати надходитимуть після 20 числа наступного місяця.
Терміни виплат за Нацкешбеком
Кешбек за покупки, зроблені у квітні, українці отримають наприкінці травня — ці кошти також потрібно використати до кінця червня. Водночас виплати за травневі покупки нарахують уже у липні.
У межах програми громадяни можуть отримувати:
5% кешбеку — за продукти харчування, аптечні товари, автотовари та продукцію для саду й городу;
15% кешбеку — за одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для ремонту, хобі та окремі продукти харчування, зокрема сири, макарони, вівсяну та гречану крупу.
Перевірити, чи бере товар участь у програмі, можна через сервіс «Національний кешбек» у застосунку «Дія» або за допомогою сканування штрихкоду.
Накопичені кошти дозволяється витратити на:
оплату комунальних та поштових послуг;
придбання ліків і медичних виробів українського виробництва;
купівлю книжок та друкованої продукції;
продукти українського виробництва;
благодійні внески та підтримку ЗСУ.
Щоб долучитися до програми, необхідно оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, підключити її у «Дії» та оплачувати покупки безготівково. Кешбек нараховується лише на товари, які беруть участь у програмі.
Нагадаємо, від 1 березня кошти за програмою «Національний кешбек» будуть нараховувати по-новому. Так, єдина ставка 10% замінюється на 5% або 15% — залежно від категорії товарів.