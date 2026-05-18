Контрастний вівторок: де в Україні завтра пройдуть дощі, а де буде спека

У вівторок, 19 травня, погода в Україні приготувала сюрпризи: в одних регіонах дихатиме прохолодою, тоді як інші накриє майже літня спека.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра у західних областях, а також на Житомирщині буде доволі свіжо, +17+21 градус.

На півдні, у центрі, а також на Чернігівщині, Сумщині і Харківщині — спека до +25+29 градусів.

У решті регіонів, які не потрапили до попередніх списків, очікується максимально комфортна погода — +22…+25 °C.

Де будуть дощі

«З опадами — вибір невеликий, або дощ, або після дощу прояснення. Тобто у вівторок повсюди в Україні очікується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. Де сильніше тепло — там можливі шквали», — попередила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 19 травня типова для травня погода: пройдуть короткочасні грозові дощі, максимальна температура повітря у столиці близько +25 градусів.

