Місця немає, а видаляти фото не хочеться: як швидко очистити пам’ять телефона

Як очистити пам’ять телефону

Коли на екрані смартфона з’являється набридливе сповіщення про брак вільного місця, більшість користувачів одразу починають із сумом переглядати галерею, обираючи, якими знімками чи відеороликами доведеться пожертвувати. Проте медіафайли далеко не завжди є головними винуватцями критичного переповнення системи. Насправді величезну частину внутрішнього сховища непомітно поглинають цифрові «відходи», позбутися яких можна абсолютно безболісно. Правильний підхід до ревізії пристрою дозволяє легко повернути від кількох до десятків гігабайт корисної пам’яті, не видаливши водночас жодного цінного кадру.

Позбавляємося від кешу великих застосунків

Під час щоденного перегляду стрічки новин, соціальних мереж чи вебсторінок у браузерах мобільні програми автоматично стягують на пристрій тисячі тимчасових файлів — картинок, мініатюр та скриптів. Цей масив даних називається кешем, і з часом він розростається до гігантських розмірів. Розповідаємо, як позбутися цього сміття.

Для власників Android необхідно відкрити загальні налаштування смартфона, перейти до розділу «Додатки» або «Програми» та знайти найбільш ресурсомісткі утиліти (наприклад, TikTok або Instagram). У меню конкретного додатка слід відкрити вкладку «Сховище» (або «Пам’ять») і натиснути кнопку «Очистити кеш». Важливо не переплутати її з кнопкою «Очистити дані», оскільки останнє призведе до повного скидання налаштувань та виходу з вашого облікового запису.

Операційна система iOS у власників iPhone керує тимчасовими файлами інакше, тому для капітального очищення великих програм використовують метод перевстановлення. Власникам Apple потрібно зайти в «Налаштування», обрати пункт «Основні», а потім — «Сховище iPhone». Оцінивши, які програми займають найбільше простору, їх можна видалити та завантажити повторно з App Store — уся особиста інформація та паролі зазвичай підтягнуться з хмари, а ось гігабайти прихованого сміття зникнуть.

Почистити месенджери

Сучасні програми для спілкування є найагресивнішими споживачами вільного простору, оскільки всі смішні відеоролики, святкові листівки, голосові повідомлення та важкі документи з численних чатів за замовчуванням завантажуються безпосередньо у внутрішню пам’ять пристрою.

Для капітального очищення Telegram необхідно відкрити внутрішні налаштування самого застосунку, перейти до розділу «Дані та пам’ять», після чого обрати пункт «Використання пам’яті» та запустити команду «Очистити кеш». Щоб забути про цю проблему в майбутньому, експерти радять обмежити термін зберігання медіафайлів за допомогою спеціального повзунка, виставивши, наприклад, один тиждень. Завдяки цьому старі медіафайли автоматично зникатимуть із телефона, але за потреби ви завжди зможете повторно завантажити їх із хмари месенджера.

Процедура для користувачів Viber починається з переходу на вкладку «Ще» з трьома крапками, де у меню налаштувань потрібно відкрити розділ «Загальні» та знайти пункт «Використання пам’яті» для видалення нагромадженого цифрового сміття. Додатково дуже корисно зазирнути у сусіднє меню «Медіафайли» та повністю деактивувати тумблер автоматичного збереження в галерею, що назавжди заблокує дублювання надісланих картинок у загальний альбом смартфона.

У популярному застосунку WhatsApp алгоритм дій вимагає переходу через налаштування до блоку під назвою «Сховище і дані», де слід обрати пункт «Управління сховищем». Вбудована система самостійно проаналізує пам’ять і наочно продемонструє користувачеві перелік найбільших файлів та чатів, які поглинають найбільше місця, дозволяючи позбутися непотрібних масивних пересланих відеороликів одним легким рухом.

Боротьба з цифровими клонами та забутими завантаженнями

Часто ми завантажуємо один і той самий документ кілька разів, зберігаємо схожі скриншоти або забуваємо про важкі файли інсталяторів програм. Пошук таких дублікатів вручну — невдячна справа, тому краще довірити її автоматизованим помічникам.

Для пристроїв на базі Android ідеальним рішенням є фірмовий безкоштовний провідник Files by Google. Він самостійно аналізує пам’ять, знаходить ідентичні зображення, невдалі розмиті кадри та старі PDF-файли, пропонуючи очистити їх за один клік. Користувачам iPhone у цьому питанні допоможе застосунок Gemini Photos, який професійно групує схожі кадри, серійні знімання та дублікати, допомагаючи залишити лише один найкращий знімок.

Не забудьте також зазирнути у системну папку «Завантаження» (Downloads) через будь-який вбудований файловий менеджер — саме там зазвичай роками припадають пилом забуті електронні квитки, інструкції та файли оновлень.

Контроль офлайн-контенту та прихований аудіобаласт

У часи швидкого мобільного інтернету ми часто забуваємо про те, скільки контенту завантажили в пам’ять телефона для прослуховування чи перегляду без мережі.

Ревізію варто розпочати з музичних стримінгових сервісів на кшталт YouTube Music чи Spotify, де можуть зберігатися гігабайти колись скачаних плейлістів, до яких уже давно не доходили руки. Аналогічно слід перевірити застосунки подкастів, електронних та аудіокниг. Окрему увагу приділіть застосункам YouTube та TikTok, якщо ви користувалися функцією збереження відеороликів для перегляду в дорозі або літаку, ці медіафайли залишатимуться у внутрішній пам’яті пристрою, доки ви не видалите їх у вкладці збереженого контенту всередині самих застосунків.

Радикальне проріджування: позбавляємося від «мертвого» софту

Останній, але вкрай ефективний крок — це видалення програм, якими ви не користувалися більше місяця. Досить часто ми встановлюємо застосунки під конкретне одноразове завдання (наприклад, путівник для подорожі, застосунок конкретного таксі в іншому місті чи гру-головоломку) і благополучно про них забуваємо.

Сучасні смартфони вміють самостійно аналізувати частоту використання софту. Наприклад, в iOS є чудова функція «Усунення додатків», яку можна активувати в налаштуваннях сховища. Вона автоматично стирає саму програму, звільняючи місце, але повністю зберігає її документи, дані та іконку на робочому столі — у разі повторного кліку додаток миттєво завантажиться назад із вашими збереженими даними. На Android невикористовувані програми можна відсортувати за датою останнього відкриття безпосередньо в налаштуваннях списку застосунків та видалити все зайве вручну. Навіть десяток видалених дрібних програм та ігор здатні сумарно звільнити кілька гігабайт дорогоцінного простору для ваших нових фотографій.

