"Євробачення-2026": голова мовника Молдови подав у відставку через бали Україні від їхнього журі

Євробачення-2026 LELÉKA

Скандал довкола голосування Молдови на «Євробаченні-2026», де Україна не отримала від місцевого журі жодного балу, а Румунія — лише три, завершився гучною відставкою керівника мовника Teleradio-Moldova Влада Цуркану.

Рішення гендиректора стало реакцією на хвилю критики після фіналу конкурсу. Найбільше обурення в соцмережах викликала різниця між оцінками журі та телеглядачів. Адже глядачі з Молдови, навпаки, поставили Румунії максимальні 12 балів. Тим часом українська представниця Leléka взагалі залишилася без підтримки від професійного складу журі. Ситуація швидко переросла у політичну та суспільну дискусію. На тлі скандалу Цуркану вирішив скласти повноваження.

«Я уникав давати вказівки членам журі, і те, що трапилося, є надзвичайною подією. На наш погляд, журі не врахувало чутливих моментів, що існують між Республікою Молдова й нашими сусідами — Румунією та Україною», — заявив Влад Цуркану для Moldova M1.

Він пояснив, що хоча мовник офіційно не втручався у вибір балів, відповідальність за репутаційний удар усе одно лежить на керівництві компанії. Саме тому своєю відставкою він захотів продемонструвати позицію Молдови щодо України та Румунії. Посадовець також наголосив, що продовжить виконувати обов’язки, поки наглядова рада не знайде нового керівника для TRM.

«Братські відносини, які Республіка Молдова має з Румунією, а також наша вдячність та повага до України за її щоденні жертви залишаються незмінними. Наше ставлення до України не нульове, а наші почуття до Румунії можуть бути лише любов’ю», — додав Цуркану.

Додаткового резонансу історії надало й відео представниці Молдови Маргарити Друци. У TikTok вона зізналася, що після оголошення результатів навіть замислювалася відмовитися виходити в ефір, бо була шокована рішенням журі. Тим часом міністр культури Молдови Крістіан Жардан уже публічно заявив, що очікує офіційних пояснень щодо такого голосування.

