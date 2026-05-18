Коли терор стає "рутиною": посолка ЄС Матернова про те, як світ припинив помічати щоденні вбивства українців

Посолка ЄС заявила про виснаження армії Путіна та закликала Кремль завершувати війну / © Катаріна Матернова

Реклама

Західне суспільство вже звикло до терору Росії проти України. І на пересічні щоденні атаки з відносно «невеликою» кількістю дронів у 200–300 одиниць та кількох загиблих уже ніхто особливо не звертає уваги.

Про це 18 травня заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, реагуючи на обстріл РФ цієї ночі.

«Я зрозуміла, що вже навіть не повідомляю про якісь атаки росіян на Україну. Якщо „лише“ менше сотні дронів або менше жертв, то це проходить без допису. Ось що зробили з нами понад чотири років повномаштабної війни. Жахливо, наскільки ми оніміли до терору. Наприклад, вчора Росія атакувала Україну „лише“ 287 дронами. І я про це не писала», — зауважила дипломатка.

Реклама

Водночас вона додала, що Україна за останні місяці відчутно посилила свої атаки на військові цілі у глибокому тилу російської території.

Матернова нагадала, що Україна в ніч проти 17 травня здійснила одну з найбільших атак безпілотників на Москву. Російська влада повідомила про сотні дронів над Московською областю, пошкодження стратегічних будівель та хаос в аеропортах.

Євродипломатка переконана, що Росія не здатна перемогти Україну на полі бою.

«Закінчуються солдати, мотивація і витривалість. А через те, що РФ втрачає на передовій, то нарощує атаки на мирних жителів. Лише минулої ночі вона випустила проти України 14 балістичних ракет, 8 крилатих ракет і 524 безпілотники. Головною ціллю стали Дніпро та Дніпропетровська область. Щонайменше 26 людей, серед яких двоє дітей, зазнали травм. Підпалили житлові будинки та школу. Пошкоджені підприємства, автомобілі, інфраструктура та церква. Також вдарили по Одесі, Чернігові, Кривому Рогу, Запоріжжі та Кіровоградській області. В Одесі постраждала 11-річна дитина», — нагадала вона.

Реклама

Матернова переконана, що Росія «втрачає оберти», водночас Україна починає давати відсіч.

«Москві треба нарешті зрозуміти, що час закінчувати цю війну. Але не на умовах, продиктованих Кремлем. На умовах, які обидві сторони можуть прийняти. Ти вже це розумієш, Росіє?» — звернулася вона до путінського режиму.

Нагадаємо, що в ніч проти 18 травня ворог здійснив надпотужний комбінований наліт, випустивши 546 засобів повітряного нападу.

Новини партнерів