У Путіна після ударів по Москві епічно "заспокоїли" росіян: що видав Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Після того, як українські дрони завдали масованого удару по Москві, кремлівська пропаганда спробувала заспокоїти населення держави-агресорки. Речнику президента РФ Дмитру Пєскову довелося видати фразу про те, що загрози існуванню Росії поки немає.

Про це він сказав у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну, який награно поцікавився, чому ядерну державу, яка «має ракету „Сармат“ та інші потужні бомби», можна, за його словами, «покусувати» і навіть «кусати».

На п’ятому році агресивної війни проти України, на початку якої у кремлівські пропагандисти вихвалялися, що захоплять Київ за три дні, речник Путіна раптом заявив, що «загрози існуванню Росії» наразі немає.

«Ядерній державі не можна загрожувати, не можна загрожувати її існуванню. Ось це дає нам можливість бути в цьому впевненим, і це є основою ядерного стримування», — продовжив Пєсков.

Щоб остаточно «заспокоїти» росіян, що Росія не зникне з карти світу, речник Путіна ще раз наголосив, що ядерне стримування є «невід’ємною частиною» та «наріжним каменем» для національної безпеки РФ.

«Саме загроза існуванню страшна?» — перепитав про всяк випадок пропагандист Зарубін.

«Звичайно», — погодився з ним Пєсков.

Удари по Москві — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Повідомляється про вибухи, пожежі та ураження низки стратегічних об’єктів.

Після нічної атаки командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») заявив, що російська столиця більше не захищена від ударів українських дронів. За його словами, відтепер російська терористична армія повинна буде зважати, що на удари по Києву буде дзеркальна відповідь ЗСУ.

Упродовж неділі, 17 травня, у Москві та околицях продовжували лунати вибухи та займатися пожежі на тлі атаки безпілотників на столицю держави-агресорки.

