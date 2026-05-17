У Москві — нові вибухи: над містом вивергнувся "вулкан", росіяни в паніці (відео)

Велика пожежа в Москві / © ASTRA

Реклама

Упродовж неділі, 17 травня, у Москві та околицях продовжували лунати вибухи та займатися пожежі на тлі атаки безпілотників на столицю держави-агресорки.

Про це повідомляють очевидці, публікуючи відповідне відео в соцмережах.

Російські моніторингові канали також пишуть, що Москва перебуває під атакою безпілотників.

Реклама

Нові вибухи пролунали, зокрема, біля селища Глухово — у межах міського округу Красногорськ Московської області. Населений пункт розташований всього за 8 км від Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД).

Потужна пожежа також сталася на будівельноиу майданчику в районі метро «Черкізовська» у Москві. Через інцидент, причини якого офіційно не пов’язують з атакою дронів, перекрито рух на швидкісній магістралі російської столиці — Північно-Східній хорді.

На опублікованих у мережі відео пожежа нагадує велетенський вулкан, що здійнявся над містом.

«Обставини події та інформація про постраждалих уточнюються. Будь ласка, обирайте шляхи об’їзду», — йдеться у повідомленні департаменту транспорту московського уряду.

Реклама

Як зауважило видання «Агентство», найбільший від початку війни удар українських безпілотників по Московському регіону, замовчують на федеральних телеканалах.

Сюжети на цю тему тривали близько хвилини, подробиць про уражені об’єкти не повідомлялося.

Тим часом під удар дронів 17 травня потрапили технопарк «Елма» у Зеленограді (підприємство електронної та оптичної промисловості), Сонячногірська наливна станція у селі Дурикіне (великий об’єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів) та аеропорт Шереметьєво, де виникла пожежа в районі третьої злітно-політ.

Ціллю атаки також був Московський нафтопереробний завод в Капотні та МКБ «Райдуга» в Дубні, що займається розробкою крилатих ракет.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Повідомляється про вибухи, пожежі та ураження низки стратегічних об’єктів.

Новини партнерів