Речниця МЗС РФ Марія Захарова / © Getty Images

Після масованої атаки російської терористичної армії по Києву та інших українських містах у Кремлі влаштували істерику через удар у відповідь, якого завдали Сили оборони, зокрема, й по столиці держави-агресорки.

При цьому речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи удари українських дронів, з якогось дива згадала про Євросоюз та пісенний конкурс «Євробачення».

Прессекретарку російського зовнішньополітичного відомства чомусь особливо здивувало, що українські дрони завдали ударів «під звуки пісень Євробачення», не уточнивши, якому саме звуковому оформленню у Кремлі надають перевагу.

Окрім того, Захарова заявила, що атака українських дронів начебто відбувалася «за гроші ЄС», не пояснивши цього безглуздого твердження.

Традиційно кремлівська речниця побідкалася через удари дронів, які начебто були завдані по «мирних мешканцях» у «багатоповерхівках та приватних будинках». Про уражені безпілотниками промислові об’єкти, які насправді були цілями цієї атаки, Марія Захарова традиційно промовчала.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 травня фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами оборони України відпрацювали по об’єкту військово-промислового комплексу та підприємствах нафтової промисловості РФ у Московській області.

Ця атака стала відплатою за недавній масований повітряний удар, завданий державою-терористкою по українських містах, зокрема по столиці України.

У Києві, де російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок, загинуло 24 людини, з них троє — діти. Травмовано 48 осіб і майже чотири сотні отримали психологічну допомогу.

Ворог завдав удару ракетою Х-101, яка, за словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, увійшла у дев’ятиповерховий будинок і там розірвалася. Від вибуху залізобетонні конструкції підняло і завалило увесь під’їзд, а уламки ракети знайшли у підвалі.

