Хто може отримати 1300 грн до пенсії: ПФУ нагадав про надбавки

У ПФУ роз’яснили, як отримати надбавку до пенсії за утримання родичів

В Україні для окремих категорій військових пенсіонерів передбачено надбавку до пенсії за наявності непрацездатних членів сім’ї на утриманні. Йдеться про осіб, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності, але не працюють.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді.

Така надбавка нараховується непрацюючим пенсіонерам із числа військовослужбовців (крім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, якщо вони утримують непрацездатних членів сім’ї.

«Надбавка призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність», — йдеться в роз’ясненні.

До таких членів сім’ї належать особи, визначені законодавством, однак виплата не призначається, якщо вони вже отримують пенсію або державну соціальну допомогу.

Також зазначається, що у разі наявності права одночасно на пенсію, соціальну допомогу та надбавку, вибір здійснюється на користь одного виду виплати. Якщо в сім’ї є кілька пенсіонерів, надбавка на одного непрацездатного члена сім’ї може бути призначена лише одному з них за взаємною згодою.

Як оформити надбавку до пенсії

Для оформлення надбавки необхідно подати пакет документів, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження родинних зв’язків, довідки про утримання та спільне проживання, а також документи про відсутність трудової діяльності.

У разі відсутності офіційних підтверджень допускається подання заяви із поясненням обставин припинення роботи або служби.

Подати документи можна онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду України.

