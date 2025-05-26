Перше підживлення томатів після садіння у відкритий ґрунт: чим та як це краще зробити, радять експерти

Підживлпення помідорів

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Перші дні після пересаджування розсади томатів на постійне місце є критично важливими для їхнього подальшого розвитку та майбутнього врожаю. Саме в цей період рослини адаптуються до нових умов і закладають фундамент для активного росту та плодоношення. Одним із ключових аспектів успішного приживлення є своєчасне та правильне підживлення, спрямоване на стимуляцію кореневої системи та забезпечення молодих рослин необхідними елементами для подальшого зміцнення. У цьому контексті на особливу увагу заслуговує перше підживлення високорослих томатів.

Як зазначають фахівці, не потрібно забувати, що під час висаджування будь-яких рослин, зокрема томатів, важливо використовувати засоби-укорінювачі. У разі відсутності активного росту кореневої системи, необхідно повторно застосувати укорінювач. Саме потужна коренева система на ранньому етапі розвитку є запорукою сильної рослини та, як наслідок, рясного врожаю в майбутньому. Іноді трапляється, що висаджена рослина гине через місяць, а під час розкопування виявляється, що її коренева система так і не рушила в ріст, залишившись у стані, як у горщику. Це може бути пов’язано з несприятливим ґрунтом або температурою, тому своєчасна допомога у вигляді укорінювача є вкрай важливою.

Чим та як найкраще підживлювати помідори після висаджування

Автори каналу «Наша дача» для першого підживлення рекомендують використовувати кальцієву селітру.

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Чому саме кальцієва селітра

По-перше, вона містить 15% азоту, який сприяє зміцненню тонких стебел розсади, роблячи їх більш міцними та стійкими — справжньою основою для майбутнього врожаю. Важливо, що така кількість азоту не призведе до надмірного нарощування зеленої маси (жирування), що часто трапляється під час використання аміачної селітри на ранніх етапах розвитку.

По-друге, кальцієва селітра містить 26% кальцію, який відіграє важливу роль у зміцненні клітин рослини, підвищуючи її стійкість до несприятливих умов. Крім того, кальцій покращує засвоєння азоту та калію, а також значно знижує ризик захворювання на вершинну гниль плодів у майбутньому. Регулярне підживлення кальцієвою селітрою з раннього віку може допомогти уникнути цієї поширеної проблеми у томатів, яка призводить до значних втрат врожаю.

Як підживлювати помідори

Для підживлення потрібно зробити розчин з розрахунку приблизно 0,5-0,8 г кальцієвої селітри на одну рослину. На 12-літрове відро води додати 12 г добрива (приблизно столова ложка без гірки). Кожну рослину полили півлітровою банкою робочого розчину після попереднього поливання літром звичайної води.

Хоча кальцієва селітра добре розчиняється у воді, але все ж таки краще ретельно перемішати розчин перед використанням.

Кальцієва селітра є цінним добривом не лише для томатів, а й для багатьох інших садових культур, таких як огірки, полуниця, квіти та перець. Тому бажано мати невеликий запас цього корисного засобу під рукою.

Своєчасне та правильне підживлення є запорукою здоров’я та високої врожайності ваших томатів. Прислухайтеся до порад досвідчених городників і не забувайте про важливість стимуляції кореневої системи на початковому етапі розвитку рослин.

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