Її самопочуття погіршується: норвезька принцеса Метте-Маріт з'явилася на святі з сім'єю з кисневим приладом на обличчі

Норвезька королівська родина / © Getty Images

Члени королівської родини знову з'явилися разом на традиційному дитячому параді, що відбувався у Скаугумі, їхній сімейній резиденції в Аскері.

Але окрім офіційного заходу, на якому з'явилася і дружина кронпринца Гокона – кронпринцеса Метте-Маріт – усі погляди неминуче були зосереджені на портативному кисневому балону, який вона тепер використовує під час своїх публічних виходів, не приховуючи проблем зі здоров'ям за стінами королівського палацу.

Принц Сверре Магнус, кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Getty Images

52-річна принцеса Метте-Маріт переживає найскладніший період відтоді, як 2018 року оголосила про те, що страждає на хронічний легеневий фіброз — захворювання, яке прогресує та впливає на дихальну функцію.

Хоча кронпринцесі вдавалося підтримувати відносно стабільний графік протягом багатьох років, останні кілька місяців демонструють дедалі помітніше погіршення стану її здоров’я. Йдеться вже не просто про відміну чи тимчасову відсутність на заходах, тепер наслідки відчуваються фізично, і їх важко приховати. Тому Метте-Марыт змушена носити спеціальний портативний пристрій, який допомагає їй дихати, а також їй, можливо, доведеться пройти пересадку легень, про що вже заявляв палац.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Нагадаємо, вперше Метте-Маріт з'явилася на офіційному прийомі для паралімпійських спортсменів, відкрито продемонструвавши носову канюлю, яка допомагає їй дихати. До цього фотографії, на яких вона використовує кисень, публікувалися лише у приватній обстановці та робилися під час особистих виходів.

А кілька місяців тому стало відомо, що лікарі вирішили включити спадкову принцесу до списку очікування на пересадку легень.

Зазначимо, що король Гаральд V і королева Соня, очолювали традиційний парад в Осло, разом із спадковим принцом Гоконом та принцесою Метте-Маріт та їхнім сином принцом Сверре Магнусом на балконі королівського палацу.

Принц Сверре Магнус, кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт, королева Соня та король Гаральд V / © Getty Images

А ось дочка кронпари – принцеса Інгрід Олександра – відвідала святкові заходи в Австралії, де навчається. Принцеса була присутня на урочистостях 17 травня в Сіднеї, організованих Норвезько-Австралійською торговою палатою, а королівський палац поділився знімками в Instagram.

