Норвезькій кронпринцесі мають пересадити легені: палац зробив заяву

Кронпринцеса від 2018 року страждає на хронічне захворювання легень — фіброз легень, і, швидше за все, буде потрібно пересадження легень після «явного погіршення стану», повідомила прес-служба палацу в п’ятницю.

«Наближається час, коли необхідно провести пересадку легень, і ми ведемо необхідну підготовку, щоб це стало можливим, коли настане час», — заявив у прес-релізі з палацу Аре Мартін Гольм, завідувач відділення пульмонології в Університетській лікарні Осло, повідомляє barrons.com.

У жовтні 2018 року принцеса оголосила про те, що у неї діагностовано рідкісну форму легеневого фіброзу — невиліковне захворювання, що викликає рубцювання легень та задишку.

Раніше у вересні 2025 року кронпринцеса публічно оголосила, що не може повною мірою виконувати свої королівські обов’язки і потребує реабілітації, але Метте-Маріт сказала, що хоче продовжувати працювати на королівську родину.