Норвежской кронпринцессе предстоит пересадка легких: дворец сделал заявление

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Кронпринцесса с 2018 года страдает хроническим заболеванием легких — фиброз легких, и, скорее всего, потребуется пересадка легких после «явного ухудшения состояния», сообщила пресс-служба дворца в пятницу.

«Приближается время, когда необходимо провести пересадку легких, и мы ведем необходимую подготовку, чтобы это стало возможным, когда придет время», — заявил в пресс-релизе из дворца Аре Мартин Хольм, заведующий отделением пульмонологии в Университетской больнице Осло, сообщает barrons.com.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

В октябре 2018 года принцесса объявила о том, что у нее диагностирована редкая форма легочного фиброза — неизлечимое заболевание, вызывающее рубцевание легких и одышку.

Ранее в сентябре 2025 года кронпринцесса публично объявила, что не может в полной мере исполнять свои королевские обязанности и нуждается в реабилитации, но так же Метте-Марит сказала, что хочет продолжать работать на королевскую семью.