Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 20 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 20 декабря?
Луна рассказывает
С утра над нами соберутся тучи негатива, которые рассеются во второй половине дня: настроение к этому времени улучшится, а вот сил — как моральных, так и физических — заметно убавится, поэтому вечернее время нужно обязательно посвятить отдыху.
Луна рекомендует
Лучшим средством от раздражительности, которая может одолеть с утра, — физический труд — как профессионального, так и домашнего свойства: настроение улучшится буквально на глазах.
Луна предостерегает
Нежелательно встревать в спор, какой бы характер — профессиональный или личный — он ни носил: доказать свою правоту в силу самых разных причин все равно не удастся, а вот нажить новых врагов можно будет вполне. Также не стоит заставлять себя действовать волевыми методами или десятой за день чашкой кофе — лучше делать то, на что хватит скудной энергии.
