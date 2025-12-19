- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 грудня?
Місяць розповідає
Зранку над нами зберуться хмари негативу, які розсіються в другій половині дня: настрій до цього часу покращиться, а ось сил — як моральних, так і фізичних — помітно поменшає, тому вечірній час потрібно обов’язково присвятити відпочинку.
Місяць рекомендує
Найкращим засобом від дратівливості, яка може здолати зранку, є фізична праця — як професійного, так і домашнього характеру: настрій покращиться буквально на очах.
Місяць застерігає
Небажано встрявати в суперечку, хоч би який характер — професійний чи особистий — вона носила: довести свою правоту з найрізноманітніших причин однаково не вдасться, а ось нажити нових ворогів можна буде цілком. Також не варто примушувати себе діяти вольовими методами або десятою за день чашкою кави — краще робити те, на що вистачить мізерної енергії.
Таро на тиждень 15–21 грудня 2025 року: сила волі, гармонія та нові відкриття