Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака: день, который подвергнет людей испытаниям

Гороскоп на 19 декабря / © www.credits

Реклама

Силы — как физические, так и моральные — будут стремительно убывать, но это не значит, что не существует способов выйти из темноты этих лунных суток на свет.

Чтобы ослабить влияние энергий зла, нужно провести время в тишине и покое — остаться дома и максимально сократить общение с людьми, и тогда уже завтра все изменится.

Овен

Лучшим способом излечиться от душевных ран, которые напомнят о себе в это время, станет общение с природой — даже полдня, проведенные в лесу или ближайшем парке, позволят снова почувствовать вкус жизни.

Реклама

Телец

Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, даже если повод для их приема будет более чем уважительны — настроение они поднимут только на время, после чего есть риск впасть в еще более глубокое уныние.

Близнецы

Не стоит отвечать агрессией на чужую агрессию, даже если кому-то из окружающих удастся всерьез зацепить вас за живое — проявленной в данной ситуации выдержкой по прошествии времени можно будет гордиться.

Рак

Не стоит копить обиды, которых в этот день может быть гораздо больше, чем вам бы хотелось, гораздо проще — лучше! — выплеснуть негативные эмоции, позволив себе что-то такое, от чего вы, как правило, отказываетесь.

Лев

Главное во время ссоры двух близких вам людей — не принимать ничью сторону, поскольку это чревато еще большим углублением конфликта — лучше отнестись к ситуации объективно и помирить враждующих.

Реклама

Дева

В этот день рекомендуется проявить максимальную осторожность: нельзя появляться в безлюдных местах в темное время суток, надевать дорогие ювелирные изделия и носить с собой крупные денежные суммы.

Весы

Бережно относиться к финансам и имуществу необходимо всегда, но в этот день — особенно: слишком велик риск потратить крупную сумму денег или потерять ценную — как в материальном, так и моральном отношении — вещь.

Скорпион

Избежать нависшего над вами нервного срыва позволит умеренная физическая нагрузка — например, можно затеять генеральную уборку и навести в доме идеальную чистоту и порядок или заняться спортом.

Стрелец

Избежать обострения хронических заболеваний, которое вполне вероятно в в этот день, можно будет — наконец-то! — вспомнив о рекомендациях лечащего врача и — как гворится, лучше позже, чем никогда — начав им следовать.

Реклама

Козерог

Несмотря на рабочий день, необходимо максимально ограничить общение с окружающими, даже если они — являются вашими родственниками: уровень агрессивности дня может надолго испортить моральный климат в семье.

Водолей

Рекомендуется отказаться от финансовых операций любой сложности — одна неправильная цифра, указанная в квитанции, и деньги уйдут на чужой счет, вернуть с которого их, скорее всего, при всем желании не удастся.

Рыбы

Стоит разумеется, по возможности, взять отгул и как следует отдохнуть: корни долившего вас депрессивного состояния — в хронической усталости, которая лечится продолжительным сном, хорошими книгами и фильмами.

Читайте также: